Mourinho se emociona al hablar de volver a entrenar

José Mourinho echa de menos entrenar. Desde que fue despedido del Manchester United por los malos resultados, el entrenador portugués se ha paseado por las televisiones dando su visión sobre el fútbol. Sin embargo, lo que realmente anhela es volver a dirigir un banquillo. Aunque se ha llegado a especular con algún club de la Premier League, la realidad es que Mourinho sigue sin equipo, algo que le entristece verdaderamente.

La prueba de ello es unas imágenes en las que se le puede ver emocionado hablando de sus deseos de volver a entrenar: «El momento en el que fui al fútbol profesional fue cuando tuve el clic. Desde entonces y hasta ahora han pasado cosas serias sin parar. Y ahora que eso se ha parado, en lugar de disfrutarlo, realmente no puedo. Lo echo de menos», ha afirmado en una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport'.

