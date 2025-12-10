Joaquín Sabina tiene una casa en este pueblo de la costa de Cádiz: es famoso por gastronomía y su tradición pesquera

Cádiz es uno de los principales destinos de las personas que quieren tener un refugio en plena costa. Esto se debe, principalmente, a la extraordinaria calidad que tienen las playas de la provincia, consideradas en muchas ocasiones como las mejores de España. Es uno de los motivos por los que numerosas personas piensan en Cádiz como el lugar ideal donde tener una casa para pasar el verano.

Es el caso de Joaquín Sabina, uno de los cantantes y compositores más importantes de España. El ubetense es un enamorado confeso de Cádiz y lo demuestra cada vez que tiene ocasión. En 2019, de hecho, fue pregonero del carnaval. Lo que mucha gente desconoce es que Sabina también posee una vivienda en uno de los pueblos más conocidos de la costa de Cádiz: Rota. Así lo ha desvelado la revista Semana, que ha elaborado recientemente una noticia sobre el patrimonio del cantante.

Una de sus muchas propiedades es una casa junto al mar que se encuentra en Rota y que Sabina utiliza para desconectar. El artista, en este caso, ha sabido elegir muy bien, pues se trata de un municipio donde es posible encontrar unas playas fantásticas y una gastronomía única.

Así es Rota, el pueblo donde Joaquín Sabina tiene una casa

La localidad de Rota se encuentra a unos 40 kilómetros en coche de Cádiz capital. Cuenta con cerca de 30.000 habitantes y es conocida, sobre todo, por sus increíbles playas, como es el caso de la Playa de la Costilla o la Playa de la Ballena, las dos más populares. Ambas cuentan con una amplia extensión de arena fina y dorada y tienen un ambiente muy tranquilo y familiar.

Imagen de una playa de Rota abc

La gastronomía también es un aspecto muy destacado de Rota. Se trata de un municipio con gran tradición pesquera, por eso es un lugar ideal para disfrutar de los mejores pescados frescos. En el municipio hay un gran número de bares y restaurantes que son especialistas en servir este producto tan conocido por su apreciado sabor.

El patrimonio histórico de Rota también es muy interesante desde el punto de vista turístico. La localidad cuenta con un casco histórico de gran belleza y un gran número de enclaves muy destacados, como es el caso de la Plaza de Andalucía, el Castillo de Luna o la Iglesia de Nuestra Señora de la O, entre otros.

Su base naval

Uno de los motivos por los que Rota es un pueblo tan conocido es por su famosa Base Naval. Se trata de una instalación militar española que es utilizada por el ejército de Estados Unidos desde 1953. Esto ha permitido que los militares estadounidenses tengan una relación muy especial con Rota, hasta el punto de convertir al pueblo en su hogar, como ellos mismos han afirmado en más de una ocasión.

Entrada de El Salado de la Base Naval de Rota antonio vázquez

Los marines de Estados Unidos han descrito Rota como «un lugar inolvidable», pues cuenta con unas playas, un patrimonio y una gastronomía única que les permite tener una calidad de vida extraordinaria. Eso mismo es lo que también descubrió el propio Joaquín Sabina, que decidió elegir este pueblo gaditano como su refugio particular para disfrutar de la costa.