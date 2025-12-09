El Cádiz CF reúne a toda su familia en la comida de Navidad

El Cádiz CF celebra este martes 9 de diciembre su tradicional comida de Navidad, que este año ha tenido lugar en el restaurante Calachica de la Punta San Felipe.

Como es tradicional, la entidad que preside Manuel Vizcaíno ha uniformado a todos los jugadores y jugadores que forman el club, desde sus categorías inferiores al primer equipo, para hacerse la foto de familia de a temporada 25/26.

A la comida han asistido tanto jugadores como directivos del club, así como los invitados por el club. El restaurante Calachica toma el relevo del colegio San Felipe Neri, donde se celebró el pasado año esta comida para despedir el año.

Más temas:

Cádiz