El Mónaco anuncia el fichaje de Cesc Fábregas

El AS Mónaco ha hecho oficial este viernes el fichaje del centrocampista español Cesc Fábregas, confirmando lo que era un secreto a voces durante las últimas semanas.

El exjugador de Barça, Arsenal o Chelsea inicia así una nueva aventura en la 'Ligue1' francesa, a las órdenes del que fuera su compañero en el conjunto azulgrana Thierry Henry, y con el objetivo de enmendar el rumbo del club monegasco en una temporada hasta el momento para olvidar.

Según avanzó el propio futbolista en su cuenta de Twitter, ha firmado por el Mónaco por lo que resta de campaña y tres temporadas más.

Wow. I’m honoured to announce that I will be starting an exciting journey with this wonderfully historic Club. @as_monaco will be my home for the next 3.5 years and I cannot wait to start this new challenge. #daghemunegu#NowItsTimepic.twitter.com/t2rB4Vqklh