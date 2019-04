La ONG de Messi tiene en Argentina tantos gastos como inversión en obras sociales Tras ser obligada por la Generalitat a informar, la Fundación declara que su filial no ha recibido ingresos. Es una incógnita dónde cobraron varios millones de euros en patrocinios que tampoco fueron declarados en España

La Fundación Privada Leo Messi, con sede en Barcelona, ha sido obligada por la Generalitat a declarar la actividad de su filial en Rosario (Argentina), por lo que ha tenido que rectificar sus balances y memorias de actividades de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. La nueva contabilidad refleja que la filial argentina de la ONG del futbolista tiene casi tantos gastos como lo que destina a obras sociales.

En las nuevas cuentas del citado periodo puede verse que las ayudas concedidas se han visto incrementadas en 584.323,20 euros. Pero, para invertir ese dinero en proyectos, la Fundación Messi declarara haber incrementado sus gastos en medio millón de euros (500.094,82). Esto significa que por cada diez euros que dona la fundación a las ONG que hacen los proyectos, a la Fundación Leo Messi Argentina se le van 8,5 euros en gastos corrientes.

Análisis de las cuentas rectificadas de la Fundación Messi - ABC

La mayor parte del incremento corresponde al capítulo contable de «otros gastos de explotación», que en las nuevas cuentas del periodo 2013-2016 ha subido 442.738,97 euros. En esta parte de la contabilidad se encuentra el alquiler de la sede de la fundación en Rosario, que en esos cuatro años ascendió a más de 250.000 euros. El inmueble es propiedad de Limecu, la sociedad patrimonial de Lionel Messi Cuccitini, por lo que el futbolista obtiene beneficios como «casero» de su fundación.

No declara ingresos

El otro capítulo contable responsable del incremento de los gastos es el de «servicios profesionales independientes», donde se contabiliza el pago a asesores, abogados... Como desveló ABC cuando comenzó a denunciar las irregularidades en la Fundación del astro del F. C. Barcelona, la ONG declara un gasto desproporcionado en asesorías externas.

Por otro lado, llama la atención que en las nuevas cuentas los ingresos de la ONG no solo no se han incrementado, sino que han descendido en 20.000 euros. Esto significa que la delegación argentina de la ONG no ha declarado un solo ingreso en cuatro años, pese a los abundantes contratos firmados que ha desvelado ABC, que ascienden a unos diez millones de euros y que no aparecen en las memorias de la Fundación. Algunos de ellos se suscribieron con la telefónica catarí Oredoo, con la aseguradora Universal Assistance, con el Banco de la nación o para editar el libro «Elegí creer», que se vendió en medio mundo. ¿Dónde fueron ingresados esos fondos? No hay respuesta. La Fundación Leo Messi ha declinado, una vez más, atender las preguntas de ABC.

Como acreditó documentalmente este diario, la ONG ha cobrado convenios de colaboración a través de sociedades pantalla, usando la misma estructura offshore que utilizaba el futbolista para defraudar a Hacienda, y que le costó una condena a casi dos años de cárcel en el Tribunal Supremo. La filial argentina nunca había presentado cuentas (nació en 2009) y lo acaba de hacer tras la apertura de la investigación penal en un juzgado de Buenos Aires. Según desveló Infobae, la Inspección General de Personas Jurídicas de San Fe ha advertido de «inconsistencias» y «ambigüedades» en los balances presentados.