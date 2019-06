El mensaje de Croacia al Barça por su nueva camiseta

El Fútbol Club Barcelona lanza este martes al mercado su nueva camiseta para la temporada 2019-20, un diseño que dio a conocer el lunes y que llamó la atención por la novedad de sustituir las tradicionales rayas verticales por un diseño ajedrezado que «se inspira en las características islas del Eixample barcelonés», según anunció el propio club.

No es la primera vez que el Barça y Nike, su patrocinador técnico, e atreven con un diseño rompedor. En temporadas anteriores la primera camiseta azulgrana tuvo rayas anchas, finas, en vertical como tradicionalmente, pero también en horizontal. Sin embargo, este innovador dibujo no ha gustado mucho a los aficionados, que así lo han hecho saber a través de las redes sociales. Algunos con mucha sorna y otros tantos completamente indignados.

Curiosamente, también la Federación de Croacia, en cuya camiseta podría haberse inspirado el nuevo diseño azulgrana, quiso comentar la apuesta del club catalán.

«Buen intento Barcelona, pero no puedes vencer a las damas rojas y blancas», bromeó el organismo rector del fútbol croata a través de su cuenta oficial en Twitter. «Bueno, estamos convencidos de que Rakitic seguramente disfrutará de esa nueva camiseta!», siguió la broma aludiendo a la nacionalidad del centrocampista.

🤔🧐😉 Nice try @FCBarcelona, but you can't beat red-and-white checkers 🔴⚪️#Croatiapic.twitter.com/LTYKYpEZ8x