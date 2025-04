El Mallorca sueña con la permanencia

Crónica

Los aficionados al fútbol enamorados del VAR se fueron ayer con un serio disgusto a la cama. Como mínimo, conato de divorcio, visto lo visto en el Visit Mallorca Estadi . Es imposible explicar la victoria del Mallorca ante el Celta sin darle el protagonismo que se merece a una acción surrealista, por no escribir sonrojante.

En el minuto 7, una balón dividido en el área del Celta lo atrapa Dani Rodríguez con su pierna zurda, adelantándose lo justo para evitar que Santi Mina evite el peligro. El lateral del Mallorca, astuto para algunos y tramposo para otros, siente el aliento del gallego y, en lugar de seguir con el balón, se deja caer alegando un pisotón de la bota derecha de Mina sobre la izquierda propia. De Burgos Bengoetxea, bien colocado, pica y señala la pena máxima, a pesar de la incredulidad y las protestas del jugador del Celta, sorprendido por la decisión ante tal piscinazo .

Por suerte estaba el VAR, o eso pensamos el 99,9 por ciento de los que en ese momento veíamos el partido por televisión. Le llamará y echará marcha atrás su decisión. Pero no, no fue así. Tras cuatro minutos de parón, González González logró que De Burgos al menos fuera al monitor a pie de campo para revisar la jugada desde más de cinco tomas. En ninguna encontró motivo alguno para no decretar penalti. Sonaba a chiste, pero para el Celta era de los malos, muy malos. Budimir batió a Rubén y ahí se cimentó una victoria balear que aún le permite soñar con la permanencia. A falta de quince puntos, está a cinco de la permanencia, que delimita el propio equipo vigués, al que le tiene ganado el goal average tras la victoria de ayer.

El tanto de Budimir fue una de las tres ocasiones que tuvo el Mallorca en la primera mitad, y las tres fueron a la red gallega. Cien por cien de acierto. El 2-0, en un disparo del Cucho desde la frontal del área, tras deshacerse de Murillo, blando como la mantequilla. El 3-0, en un gran contragolpe conducido por Baba, continuado por Kubo y finiquitado por Pozo con un elegante golpeo con la zurda al palo largo de Rubén Blanco. El Celta, que ni mucho menos estaba haciendo un mal partido y disfrutó de un par de ocasiones muy claras y un remate al larguero, se frotaba los ojos de asombro.

Efectividad absoluta

Tras el refrigerio, los visitantes siguieron sin bajar los brazos y encontraron pronto el premio que ya se mereció en el primer acto. Penalti anotado por Aspas en el minuto 50 . 3-1 y toda la segunda parte por delante para, al menos, pelear un empate que hubiera sabido a triunfo teniendo en cuenta que delante había un rival directo con el agua al cuello, pero de nuevo la efectividad local tumbó las esperanzas gallegas.

Solo tres minutos después del tanto del Celta, Budimir, tras una precisa combinación entre Kubo y Salva Sevilla , definía con sutileza en el mano a mano ante Rubén. En el 60, Salva Sevilla ponía un derechazo en el palo diestro del portero gallego. Cinco disparos a puertas y cinco goles. Imposible para los de Óscar García, que se llevaron un importante rapapolvo de Mallorca, a pesar de firmar un partido digno.

Un aviso tras el empate contra el Barcelona que pudo hacer pensar al equipo que la permanencia estaba ya sellada, pero no será así hasta que las matemáticas digan que el Celta será de Primera la próxima temporada.

90'+5' 90'+5' 90'+3' 90'+1' 90'+1' 90' 90' 89' 89' 89' 87' 87' 83' 83' 83' 81' 80' 80' 80' 78' 78' 75' 75' 75' 74' 74' 71' 71' 70' 69' 69' 69' 68' 68' 66' 66' 63' 63' 62' 60' 58' 57' 57' 57' 56' 56' 54' 54' 54' 52' 52' 50' ¡Gooooool! Mallorca 3, Celta de Vigo 1. Iago Aspas (Celta de Vigo) convirtió el penalti remate con la izquierda. 49' Penalti a favor del Celta de Vigo. Santi Mina sufrió falta en el área. 49' Penalti cometido por Alejandro Pozo (Mallorca) tras una falta dentro del área. 48' 48' 48' 46' 45' 45'+9' 45'+9' 45'+7' 45'+7' 45'+7' 45'+6' 45'+6' 45'+6' 45'+6' 45'+4' 45'+4' 45'+3' 45'+3' 45'+2' 45'+2' 45' 45' 43' 42' 40' 40' 40' 38' 38' 30' 28' 27' 25' 24' 21' 21' 19' 19' 19' 18' 18' 17' 17' 15' 15' 13' ¡Gooooool! Mallorca 1, Celta de Vigo 0. Ante Budimir (Mallorca) convirtió el penalti remate con la izquierda. 10' Revisión del VAR: Mallorca Penalti. 7' Penalti a favor del Mallorca. Dani Rodríguez sufrió falta en el área. 7' Penalti cometido por Santi Mina (Celta de Vigo) tras una falta dentro del área. 6' 5' 3'