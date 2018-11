Fútbol Malcom pide paso «Quiero jugar partidos difíciles y demostrar que puedo estar en el equipo», asegura el atacante brasileño

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 21/11/2018 18:03h

Malcom ha aprovechado las escasas oportunidades que le ha concedido Ernesto Valverde tras tenerle casi toda la temporada rotando entre el banquillo y la grada. El brasileño, que solo había sido titular en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa, anotó el gol del Barcelona en el campo del Inter nada más salir al terreno de juego y rompió a llorar liberando toda la tensión acumulada. Su actuación y su tesón convencieron a Valverde, que le concedió la titularidad esa misma semana ante el Betis, pasando por delante de Dembélé, que ha agotado la paciencia del vestuario y del cuerpo técnico con su actitud. Ahora espera refrendar ese nuevo rol adquirido antes del parón liguero y confía en tener continuidad a pesar de la recuperación de Leo Messi. Este mismo fin de semana, en el Wanda Metropolitano, podría tener una nueva oportunidad si se decide no arriesgar con Coutinho.

Malcom ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club azulgrana en los que repasa sus primeros meses en el equipo y sus intenciones de futuro. «La adaptación está yendo muy bien, estoy aprendiendo castellano. Este equipo es como una familia y todo el mundo quiere lo mejor para el otro, hacemos muchas bromas en el vestuario. Es una relación cada vez mejor», asegura tras desvelar que cumplió su sueño de pequeño: jugar la Champions League. Malcom no esconde, no obstante, que de momento se relaciona más con los brasileños del equipo: « Estoy siempre con Coutinho, Arthur, Rafinha... hablo más con ellos, pero estoy bien con todos. Piqué, Alba, Leo...». La buena sintonía del extremo con la plantilla se pudo comprobar en Milán, cuando todos los jugadores fueron a abrazarle cuando acabó el partido. Y la afición ha reconocido también con aplausos la entrega de un jugador que no ha levantado la voz por su suplencia y que ha seguido trabajando hasta revertir su situación.

Malcom ha desvelado también sus ganas de triunfar y una conversación que mantuvo con Valverde tras sus difíciles comienzos. «Quiero jugar partidos difíciles para demostrar al mister que tengo calidad para estar con el grupo. Hablé con él y me dijo lo que necesitaba para tener minutos», desvela. Y rememora sus sentimientos cuando salió a jugar los últimos diez minutos ante el Inter y marcó el gol del Barça: « Yo quería debutar en Champions y no me importa si eran ocho o diez minutos, era un sueño de niño y, encima, lo hice marcando... esto queda en la memoria de mi carrera para siempre. Me imaginaba logrando un gol en esa competición, pero no contra un equipo tan fuerte. Viví un sueño. Cuando recibí de Coutinho pensé voy a encarar, algo que siempre me pide el mister, y luego, no sé cómo, pero chuto para terminar la jugada. Muy feliz de marcar y debutar». Finalmente, recuerda lo primero que hizo en cuanto entró en el vestuario: «Cuando terminó el partido llamé a mi madre y estaba llorando porque siempre dije, con ocho o nueve años, que quería jugar en Champions con el Barça».