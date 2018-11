Fútbol La Liga sube su apuesta y publicita el partido en Estados Unidos El diario 'Miami Herald' ha amanecido hoy con cuatro páginas dedicadas a promocionar el encuentro, entre ellas su primera y su última

Cuando parecía que ya se había tomado una decisión y finalmente el partido de Liga no se iba a jugar en Estados Unidos, el organismo del fútbol presidido por Javier Tebas ha subido su apuesta. Para ello, la Liga ha comprado la portada del diario 'Miami Herald' y ha colocado una publicidad del encuentro en ella: «Bring us the game» («Traednos el partido»).

La primera página del periódico, que es el principal medio en Florida, supone un nuevo envite de la Liga con respecto a sus planes de desplazar el Girona-Barcelona a Estados Unidos. La campaña continúa en su contraportada, en donde se publicitan los beneficios de jugar allí: el fútbol estadounidense sale ganando, el fútbol español capta una base global de aficionados y el fútbol crece a nivel mundial.

En sus páginas interiores, además, otras dos páginas van dedicadas a este asunto. «Una oportunidad para hacer historia», se puede leer. Sin embargo, la realidad es que ahora mismo no existe el consenso para que esto se lleve a cabo, toda vez que la FIFA y la RFEF se han mostrado totalmente contrarias.