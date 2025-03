Laporta: «Solo Dios sabe lo que ha costado llegar hasta aquí»

Con las notas de 'Una nube blanca', de Lluis Llach e interpretada por Gemma Humet, dio inicio el acto de investidura de Joan Laporta, que estuvo acompañado por un nutrido grupo de barcelonistas ilustres entre los que estaban los entrenadores y capitanes de todas las secciones del club y de los últimos expresidentes ( Gaspart, Reyna, Rosell y Bartomeu ) de la entidad. También estuvieron presentes los candidatos que participaron en las elecciones, Victor Font y Toni Freixa. Destacó sobremanera la presencia de Leo Messi , con el que el nuevo dirigente tiene una conversación pendiente para tratar de convencerle sobre su continuidad después de que este pasado verano amenazar con marcharse. Laporta había saludado previamente a todos los presentes, que se habían ubicado en el palco del Camp Nou. Hay que recordar que el abogado había recibido el apoyo de 30.184 socios (54,28 por ciento) que fueron a votar, convirtiéndole en el segundo presidente más votado de la historia del club, por detrás de Sandro Rosell.

«De acuerdo con lo que dispone el artículo 54 de los estatutos tengo el honor de proclamar a Joan Laporta como nuevo presidente del Barcelona», anunció Carles Tusquets, presidente de la gestora que ha gobernado el club desde la dimisión de Bartomeu, hace cuatro meses y medio. « Estamos todos en el mismo barco y debemos remar en la misma dirección. Tenemos que demostrar porqué el Barça es más que un club. Hay que poner en valor todo la calidad interna que tenemos. Ahora más que nunca es más importante la unión de todo el barcelonismo», añadió el economista.

Tras leer el acta del traspaso de poderes llegó el turno de Joan Laporta , que se mostró visiblemente emocionado tras ver un vídeo en el que se glosaba su paso anterior por el club y se le veía junto a Johan Cruyff. «Sólo Dios sabe lo que ha costado llegar hasta aquí. La frase es de Johan Cruyff. ¡Y no se refería sólo al dinero! Encaro esta etapa con humildad, generosidad, valentía, sin catastrofismos , siempre con optimismo», empezó asegurando. "El Barça es una gran familia y que Victor Font y Toni Freixa estén aquí lo demuestra. Gracias a mi equipo de campaña, que lo hizo tan bien que no necesitaban candidato. Espero que sea una etapa esplendorosa», añadió. «Cuando colgamos aquella pancarta en Madrid, el 'ganas de volver a veros' también era por todos vosotros, jugadores y jugadoras de todas las secciones. Sabemos que la vida del profesional es durísima, tenéis un talento extraordinario y sois la clave para que el barcelonismo recupere la alegría. Si queremos al Barça, debemos querer todos a nuestros jugadores y jugadoras en estos tiempos en los que no pueden recibir el calor de la afición. Pido un aplauso para ellos», apuntó.

El flamante presidente prosiguió con su discurso: « La situación económica ha generado preocupación y la prioridad es que el club vuelva a ser sostenible con un plan de choque para revertir la situación y un equipo de profesionales preparados para ello. No nos asusta, sí nos da respeto, pero tomaremos decisiones valientes si es necesario aunque no se hayan tomado nunca». Y no olvidó la vertiente deportiva, lanzando su primer mensaje claro, confirmando la continuidad de Koeman: « Ronald, tienes la confianza de esta junta , el equipo ha mejorado y hay que intentar volver a ganar. Si recuperamos el nivel económico, seremos competitivos otra vez en la Champions. Podemos ganar la Liga y la Copa . Hablo del fútbol, pero también de equipos tan exitosos como el femenino, el basket, el balonmano, el hockey... Haremos todos los esfuerzos necesarios para seguir estando orgullosos». Y se refirió a la cantera: «Un pilar es la Masía. Queremos seguir formando personas y futbolistas, como el otro día que escuché a Ilaix Moriba emocionado al explicar cómo se le formó. Como dijo Joan Gamper, 'debajo del escudo nos late el corazón' . La figura de nuestro fundador siempre me ha entusiasmado, cuando fue llamando puerta a puerta para salvar al club. Y ahora nos tenemos que arremangar para coger la maleta y andar por el mundo explicando el Barça, vendiendo el Barça y buscando patrocinadores, como muchos de los que tenemos. Hay recorrido para seguir esponsorizando. Joan Gamper acercó el Barça a la sociedad, nos sentimos herederos de esos valores . Este legado lo llevaremos adelante. Sabemos que aquí no existen esos 100 días de gracia, en el próximo partido ya nos la jugamos, no hay margen. Estaremos a las duras y a las maduras».

No faltó la referencia política al catalanismo del club y la fuerza que tiene el Barça en la sociedad. «El Barça es más que un club. Nos identifican por el mundo como un club catalán abierto al mundo. Estamos vinculados al país, posicionados en defensa de los derechos y de las libertades . Caben todos y todas las sensibilidades. Yo no renunciaré a mi forma de pensar e intentaré integrar a otros pensamientos distintos». En el palco estaban Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat; Laura Borrás, presidenta del Parlamento, Teresa Cunillera, delegada del gobierno; Meritxell Budó, Consejera de Presidencia; David Escudé, regidor de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona; y Gerard Figueras, secretario general del Deporte de la Generalitat. Y tuvo un guiño hacia Leo Messi , al que ya le mandó un recado: «Si tuviéramos el campo lleno, no te irías seguro, hasta en eso nos hace la puñeta la pandemia. Pero intentaremos convencerte . Perdona que haga referencia en este acto, pero sabes el cariño que te tengo. Hagas lo que hagas estará bien pero trataremos de convencerte», soltó provocando el aplauso y la sonrisa cómplice de los presentes mientras Messi no sabía que postura adoptar.

« Asumo la responsabilidad y el compromiso con un liderazgo fuerte . Defenderemos el club porque lo hemos sufrido, allí donde sea necesario. En 2003 vi por primera vez a mi padre con lágrimas en los ojos. Nunca lo había visto porque era muy serio, un culé que me educó en el barcelonismo. Allá donde estés... Que podamos ser todos un ejemplo para nuestros hijos y futuras generaciones de este país y de este club. 'Visca' el Barça y Visca Cataluña!», concluyó visiblemente emocionado y con los ojos húmedos al rememorar la figura de su padre. El acto acabó con la fotografía institucional de la nueva junta directiva y el himno del club.