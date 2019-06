Fútbol Pep Guardiola: «Volveré a Barcelona, pero al Barça, y como presidente, olvidaos» El técnico, presente en la inauguración de un nueva pista de fútbol para niños, desgranó la actualidad futbolística

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró este miércoles que no tiene intención de regresar al Fútbol Club Barcelona y mucho menos hacerlo como presidente.

«Volveré a Barcelona tarde o temprano, pero al Barça, y como presidente, olvidaros. Uno, para ser presidente, se ha de estar preparado y tener conocimientos de muchas cosas y yo no los tengo. Yo intento ser buen entrenador, que mal no me ha ido en la última década, pero presidente no. Volveré a vivir en Barcelona tarde o temprano; es lo único que puedo garantizar», afirmó.

Guardiola participó hoy, como patrono de la Fundación Johan Cruyff, en la inauguración de un nueva pista de fútbol para los niños, esta vez en Hostalets de Pierola, muy cerca de su Santpedor natal.

En esta ocasión, el técnico catalán no quiso valorar la actualidad del club azulgrana, empezando por la posible vuelta del brasileño Neymar da Silva. «Viví mucho tiempo en este club y no me gustaría que cualquier opinión pudiera mal interpretarse», respondió.

Tampoco quiso profundizar en la posibilidad de que Neymar y Antoine Griezmann puedan jugar juntos: «Todo dependerá de la idea que tenga la secretaría técnica y el entrenador y de como quieran jugar, pero los buenos siempre son bienvenidos».

Eso sí, admitió que el holandés Frenkie de Jong y el belga Eden Hazard, fichados por el Barça y el Real Madrid respectivamente, son dos grandes jugadores y que el club que se lleve este verano al holandés Matthjis De Ligt, «va a tener central para años».

Preguntado por si el centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo Hernández 'Rodri' acabará este verano fichando por el City, Guardiola respondió un lacónico «ni idea, ya se verá», mientras esbozaba una sonrisa.

Aunque negó, no obstante, haber llamado por teléfono al jugador para convencerlo y también un supuesto interés por el madridista Marco Asensio, asegurando que no hay «ninguna posibilidad» de que juegue a sus órdenes el curso que viene.

Por último, Guardiola se deshizo en elogios hacia el centrocampista del City David Silva, que recientemente anunció que la que viene sería su última temporada en el fútbol inglés: «Lo he oído. Ha sido uno de los grandes, no solo del fútbol español sino también del fútbol europeo. Ha hecho una década en Manchester donde no es fácil con sus cualidades vivir en esa Liga y lo ha hecho increíblemente bien. A mí personalmente me ha ayudado mucho en estos tres años que hemos estados juntos y, podremos disfrutarlo otro año», concluyó.

