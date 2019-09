Fútbol Gerard Piqué señala a la directiva y lanza una advertencia «No nos queremos enfadar», asegura el central, molesto por un artículo crítico aparecido en la prensa afín del Barcelona

Suele aparecer Gerard Piqué en la sala de prensa cuando quiere mandar algún mensaje a la opinión pública. Política, actualidad deportiva, el Barcelona, tenis... Cualquier opinión que el central quiere dar a conocer está meditado y medido. Por este motivo, cuando apareció por la zona en la que está la prensa en el campo del Getafe se supo que algo interesante tenía que decir. Fue una advertencia a la directiva tras un artículo crítico publicado esta semana pasada en Mundo Deportivo, periódico afín al club catalán. Venía con la escopeta carga y disparó en cuanto le preguntaron por la cena de unidad que la plantilla celebró esta pasada semana. «No nos queremos enfadar», advirtió. «Cuando dos no se quieren enfadar no hay discusión. Conocemos al club, sabemos cuáles son los diarios afines y quién escribe cada artículo. No nos queremos enfadar, nuestra intención es rendir en el campo y ganar títulos. Espero que nadie quiera provocar peleas que nunca han existido», añadió el central ejerciendo de capitán y portavoz del vestuario.

Hay que recordar que esta pasada semana, Xavi Bosch publico en Mundo Deportivo un artículo en el que explicaba el enorme poder que tenían los jugadores del Barcelona. Les hacía culpables de casi todo. El periodista hizo un resumen de ese poder que tienen los jugadores: echaron a la prensa de los viajes del equipo, nombraron al sustituto de Tito Vilanova, se les concedió no dar entrevistas, cesaron a Pep Segura, se les acusó de pasar por el quirófano primando intereses personales y de la selección (Umtiti fue tocado al Mundial y luego no quiso operarse y Luis Suárez adelantó su pasó por el quirófano perdiéndose la final de Copa para poder disputar la Copa América), desprestigiar a Dembélé para que ficharan a Neymar...

Según se desprende de las palabra de Piqué, el vestuario (así lo hablaron en la cena que mantuvieron el pasado miércoles) entiende que fue la directiva del Barcelona la que propuso que el rotativo catalán publicara el mencionado artículo y criticara a los futbolistas, poniéndoles en la picota ante la opinión pública en un momento en el que el equipo no está consiguiendo los resultados óptimos y esperados. Los futbolistas, molestos, han querido dejar las cosas claras y competir con la directiva de forma pública, motivo por el que le han enviado este mensaje a través de Gerard Piqué.