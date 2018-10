Fútbol Cristiano Ronaldo carga contra Florentino Pérez El atacante portugués se ha sincerado sobre el dirigente blanco en una entrevista a «France Football»

Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus, se ha sincerado en una entrevista a «France Football» sobre su relación con el que fue su presidente durante nueve años en el Real Madrid, Florentino Pérez.

«Lo que me dijo nunca me llegó al corazón. Él siempre me vio como un negocio», ha afirmado el delantero portugués en la revista francesa. A su vez, el luso también ha valorado cómo fue su periodo en el equipo madrileño. «He logrado muchas cosas buenas en Madrid y he pasado momentos increíbles, que siempre recordaré, con compañeros muy valiosos. Los aficionados, también. Pero creo que después de nueve años allí, llegó el momento de cambiar de club».

Las palabras de Cristiano Ronaldo llegan después del doblete que anotó frente al Empoli, dos tantos que le sirvieron a su equipo para remontar un partido que comenzaron perdiendo.