Tensión en el Chelsea en la víspera de la final de la Europa League. Maurizio Sarri, entrenador del conjunto londinense, se marchó del último entrenamiento antes del partido, abierto a la prensa, visiblemente enojado tras un altercado entre David Luiz y Gonzalo Higuaín.

El técnico italiano, tras presenciar el incidente entre sus jugadores, se dirigió hacia el túnel de vestuariol lanzando con rabia su gorra azul al suelo y pateándola delante de los periodistas presentes en el estadio nacional de Bakú, escenario de la final.

Luiz and Higuain involved in a bust up during training, Sarri's reaction is clearly beyond the incident, he looks tired of 'this relationship'.pic.twitter.com/OEJYARAzDv