Europa League Setién se mete en un lío con Bartra: «Algo no estará haciendo bien para estar en el Betis»

Actualizado: 07/11/2018 20:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quique Setién ha generado una enorme polémica por unas declaraciones sobre Marc Bartra realizadas en RAC1, y también por la consiguiente explicación, dada en rueda de prensa, que tampoco ha sentado bien al beticismo.

Por partes. Setién comenzaba el día con una entrevista en RAC1 en la que cuestionaba a Bartra por estar en el Betis habiendo jugado antes en el Barcelona y en el Borussia Dortmund: «Que esté aquí no es un buen síntoma para él. Sí lo es para nosotros, pero no para él. Estando en el Barcelona y estando en el Dortmund, muchas veces le digo: ‘algo no estarás haciendo bien para estar aquí en el Betis, un equipo que en teoría es menor que los otros dos en los que has estado y con menor potencial’. Entonces hay que mejorar aspectos, controlar el estrés, hay que tener un poso que seguramente lo irá adquiriendo a medida que vaya teniendo más años, como nos ha pasado a todos».

El revuelo por estas declaraciones obligó al técnico santanderino a matizar su opinión sobre el central en la rueda de prensa previa al partido de Europa League contra el Milán. Setién aseguró que se trataba de un comentario positivo, en el sentido de que el jugador tiene potencial para jugar a un nivel mucho mayor. Sin embargo, dejó una frase que ha dejado un regusto amargo a los aficionados, porque daba a entender que el Betis no tiene suficiente nivel: «A veces la interpretación es sesgada y con mala fe, pero Bartra es un grandísimo futbolista y quiero que esté en la selección y que vuelva a un equipo de la élite más absoluta. iene que querer más. Estaba en el Barcelona, en el Dortmund y ahora en el Betis pero tiene condiciones para volver a equipos top».