La Eurocopa 2024 se jugará en Alemania

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha anunciado hoy en Nyom (Suiza) que Alemania será la sede de la Eurocopa 2024. La elección se ha decidido por mayoría simple en una votación secreta, en la que han participado los representantes de las asociaciones candidatas que forman parte del Comité Ejecutivo de la organización, a excepción dell alemán Reinhard Grindel, que es uno de los vicepresidentes, y el turco Servet Yardimci.

OFFICIAL: Germany will host UEFA #EURO2024 🇩🇪



