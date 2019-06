Actualizado: 22/06/2019 20:37h

Muchos cambios de Luis de la Fuente en el once. Vallejo se cae del once en beneficio de Simón debido a sus errores en el partido ante Bélgica. Junior Firpo tampoco estará en el lateral, hoy cubierto por Aarón. Fabián, ya recuperado de sus molestias vuelve al once junto a Marc Roca y Fornals, héroe en el último partido por su gol en los minutos finales.

Polonia, por su parte lo hará con Grabara, Gumny, Fila, Wieteska, Bielik, Pestka, Dziczek, Zurkowski, Michalak, Szymanski y Buksa

Ya hay once de España que saldrá con Sivera, Martín Aguirregabiria, Unai Núñez, Jorge Mere, Aarón, Ceballos, Marc Roca, Fabián, Fornals, Dani Olmo y Oyarzabal.

El partido que se jugará a las 21:00 es clave para España. Se enfrenta a Polonia, líder de grupo y que se juega lo mismo que el combinado nacional. Si España gana por tres goles conseguirá el pase a semifinales, sino le tocará esperar. Si vence pero Italia no consigue los tres puntos ante Bélgica también conseguiría el pase a semifinales. Pero si vence por menos de dos goles e Italia hace lo propio deberá esperar a ser el mejor segundo.

El tropiezo de la primera jornada ante Italia obliga a la selección a ganar y a golear a Polonia, líder del grupo A, que España comparte con Bélgica, Italia y los polacos

¡Buenas tardes y bienvenidos al partido decisivo de la selección española en este Europeo sub 21! El equipo nacional se juega ante Polonia sus opciones de estar en semifinales y en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Doble premio que los jugadores españoles quieren capturar venciendo ante la selección polaca