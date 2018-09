CRÓNICA DIRECTO

España, enfrascada en la novedosa Liga de las Naciones, trabaja en Elche sin apenas tiempo para digerir el triunfo del sábado ante Inglaterra. Gira la rueda sin parar y a la selección le toca ahora Croacia, un equipo mucho más poderoso, semifinalista del pasado Mundial y con un elenco de peloteros estupendos capitaneados por Luka Modric, hombre de moda a sus 33 años recién cumplidos. Se habla de él en cada ceremonia de premios, distinguido como una referencia en este 2018, pero no todo el mundo comparte la opinión de los jueces. Luis Enrique es uno de los disidentes.

«De Croacia destacaría a Modric y a Rakitic, cualquiera podría recibir cualquier tipo de premios. Pero si tuviera que escoger al mejor del mundo escogería a Messi, que creo que está un paso por delante de todos los jugadores. Ahora y siempre», expuso el asturiano, entregado al argentino desde su etapa en el Barcelona.

Habló en la misma línea Sergio Busquets, encargado de dar la cara en nombre del vestuario. «El mejor del mundo, ahora y hace mucho, es Messi. Eso no puede cambiar hasta que se retire, es obvio. Es el mejor y el más grande. Yo no sé lo que valoran, pero si se valora el mejor, ese es Messi. Luka es un excelente jugador».

Hubo poco noticiable en las ruedas de prensa previas al partido de este martes en el Martínez Valero, pues las frases de Luis Enrique de Wembley no han caducado. El seleccionador ha masticado la alegría colectiva de estos días y le satisface saber que la gente se sube otra vez al carro. «Claro que me gusta, me encanta. Una de las mejores osas es hacer felices a tus aficionados, y si eso alegra al país, fantástico. Pero tenemos que estar un poco al margen del optimismo y centrarnos en la dificultad del partido ante Croacia. Estamos centrados en competir, pero nos encanta que haya ilusión».

Reflexionó en voz alta sobre Saúl y De Gea, a los que ya puso por las nubes en Londres, y reconoció que le había sorprendido Iago Aspas, que no entró en la lista inicial y al que se le repecó por la baja de Diego Costa. El gallego fue titular ante Inglaterra. «A lo largo de mi carrera me ha pasado. En los entrenamientos te demuestran cosas. No tengo problemas en reconocer mi error y lo intento arreglar. Le he visto con muy buena actitud y creí que era un partido muy importante para él», admitió.

Busquets, segundo capitán ya, valoró muy positivamente el inicio de esta nueva etapa y ensalzó también al entrenador. «Tampoco hay muchas diferencias. Yo que conozco a Luis de mi época en el Barça, te puedo decir que es muy pronto para sacar conclusiones, pero el sistema es el mismo, bastantes jugadores también siguen. Todo es bastante parecido y lo importante es que la selección mantenga su nivel. No hemos estado a la altura en los campeonatos, pero ojalá podamos mantener la línea con la que empezamos en Wembley».

El azulgrana, encantado con las nuevas normas, desdramatizó cuando le preguntaron por Rusia y por si ahí se había perdido el orden en el día a día. «Lo que pasa en el vestuario solo lo sabemos los jugadores, de lo que se cuenta unas cosas son verdad y muchas otras mentiras. Todo lo que sea disciplina y mejorar, bienvenido. Queremos sumar. Si sirve para ser más profesionales y sacar mejor rendimiento, muchísimo mejor».