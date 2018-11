España-Bosnia Saúl, sobre De Gea: «Cuando metéis tanta caña a un jugador nos afecta a todos»

El centrocampista de la selección española Saúl Ñíguez no ve a un España tocada sino «creciendo» a pesar de las dos últimas derrotas en la Liga de Naciones, al tiempo que confía aún en la clasificación para la 'Final Four' y lamenta que den «caña» a David de Gea.

«Yo voy a hablar de estos últimos cuatro partidos. El equipo siempre ha mostrado un gran nivel, con cosas que mejorar. Los dos primeros partidos nos ilusionaron, nos pusieron en la nube, y estos dos últimos nos ha vuelto a la realidad. Estamos en un buen camino, tenemos margen de mejorar, son muchos jugadores nuevos y hay que acoplarse», indicó en rueda de prensa este sábado.

El jugador del Atlético atendió a los medios en la previa al duelo amistoso en Las Palmas de Gran Canaria entre España y Bosnia, donde los de Luis Enrique estarán pendientes unas horas antes de lo que hagan Inglaterra y Croacia, ya que un empate daría a la selección el pase a los cruces por el título de la primera Liga de Naciones.

«No es algo que depende de mí, pero sí me hace ilusión que haya empate y que pasemos nosotros. Estar en la 'Final Four' era un objetivo que teníamos, por nuestros errores no depende de nosotros, pero sí, yo confío en el empate», apuntó.

Saúl recordó que no se deben hacer comparaciones con la España campeona de todo, un «equipo irrepetible», y negó que la selección vaya de más a menos. «Ahora parece que las cosas van mal y no es así. Estamos creciendo como equipo, pienso a largo plazo, a dentro de dos años, y estamos cogiendo las ideas del míster», dijo.

Además, el ilicitano respondió a las preguntas sobre David de Gea a las que hizo frente Luis Enrique poco antes, meta de nuevo señalado como lo fue en el Mundial. «Cuando de vuestra parte metéis tanta caña a un jugador a todo el mundo nos afecta. No es bueno para nadie que David reciba críticas que en mi opinión no debería. Está más que consagrado como uno de los mejores del mundo, puede haber momentos que decidas mal o tarde pero es injusto que la toméis con De Gea», apuntó.

«No veo que le falte confianza, demuestra una personalidad tremenda. Lo que genera esa energía negativa no es buena para él ni para la selección, lo mejor sería cambiar esa energía y hablar de otras cosas. Si David recibe goles no creo que sea su culpa sino de todo el equipo. Tenemos que prestar más atención», finalizó.