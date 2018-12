Fútbol Los enredos de Atlético y Barcelona en defensa Rojiblancos y azulgranas afrontan sus partidos de Liga mermados por las numerosas ausencias en sus zagas

A la gran mayoría de los entrenadores les gusta preparar los encuentros en base a un sólido sistema defensivo y, en este sentido, Diego Simeone y Ernesto Valverde son dos de los exponentes de la filosofía que reina tanto en el fútbol español como en el del resto del mundo. Lejos de maniatar la creatividad de sus centrocampistas o delanteros, la prioridad de los técnicos, especialmente en el caso del argentino del Atlético, es evitar conceder ocasiones de gol a los rivales, motivo por el que sus dibujos tácticos y planteamientos se encaminan a blindar a sus porteros. Un objetivo que ambos tendrán este domingo un poco más difícil por las numerosas e importantes ausencias en sus respectivas zagas. En el caso de los rojiblancos, Juanfran, Giménez, Godín y Filipe, el último en entrar en la enfermería, no podrán enfrentarse esta tarde al Girona.

A pesar de la preocupación de Valverde por mantener a cero la portería, el Barcelona solo ha sido capaz de dejar a cero la meta de Ter Stegen en dos partidos de Liga. Las cifras de los azulgranas llaman la atención porque han recibido 19 goles en los 13 encuentros que han disputado. Solo el Athletic (20), Levante (21), Celta (22), Rayo (28) y Huesca (29) han sufrido más tantos en contra. Las lesiones se han cebado en una defensa en la que únicamente sobrevive un cuarteto titular que no tiene repuestos más allá de una cantera cada vez más exigua. El alma se le encoge al técnico del Barça cada vez que mira al banquillo y no encuentra efectivos ni alternativas.

Vermaelen y Umtiti

Con Vermaelen empadronado en la enfermería azulgrana desde mediados de octubre (lleva 9 partidos lesionado y solo ha disputado 161 minutos repartidos en tres choques), Umtiti pelea por evitar un quirófano que los galenos vislumbran como única solución para solventar sus problemas en su desgastado cartílago. Las infiltraciones de plasma saturado de plaquetas y células madre a las que se sometió durante un mes y medio no impidieron que esta misma semana recayera durante un entrenamiento. Mientras el galo se recupera en Qatar sin fecha de regreso y deshoja la margarita sobre someterse o no a una artroscopia que le dejaría en el dique seco el resto de la temporada, Piqué y Lenglet asumen todos los minutos con Valverde rezando para que no surja ningún mínimo contratiempo más. Hoy ante el Villarreal volverán a ser la pareja de centrales.

«De aquí hasta que llegue el mercado de invierno tenemos que tirar con nuestros jugadores y los del filial, después debemos valorar. Veremos cómo evoluciona la lesión de Umtiti y debemos obligarnos a ser optimistas, pensar que le va a ir bien y que lo vamos a poder utilizar. Y habrá que ver si hay que ir al mercado, si podemos solventarlo con su regreso o no», reconocía ayer el técnico azulgrana, que ya se ha acostumbrado a incluir en sus convocatorias a Chumi.

Y el mismo problema se vislumbra en los laterales tras la lesión de Sergi Roberto, que no volverá a jugar hasta después de Navidades. Semedo y Jordi Alba deberán asumir el protagonismo en los próximos encuentros. Los males de Valverde no acaban aquí. Ante el Villarreal tampoco podrá contar con Arthur, Luis Suárez ni Rafinha, con diferentes problemas físicos.

En el Atlético de Madrid, Diego Simeone siempre ha apostado por la polivalencia de los jugadores a la hora de conformar sus plantillas. El técnico encontró el pasado curso en Thomas el remedio para los males en el lateral derecho y esta tarde, ante el Gerona, también tiene que tirar de imaginación para formar una defensa en la que son baja Juanfran, Giménez, Godín y Filipe, que en el partido de la Champions sufrió un edema muscular. Saúl aparece como comodín y hoy abandonará el centro del campo para convertirse en lateral izquierdo, una posición en la que ya ha jugado con el Cholo. Pero el internacional también ofrece a su entrenador la posibilidad de actuar como central, lo que provocaría que Lucas pasara a la banda en Montilivi. En ataque, Diego Costa, que ayer sufrió un esguince en el entrenamiento, llega tocado.