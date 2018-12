Selección española La emoción de Fernando Torres al recordar a Luis Aragonés: «Fue como mi padre» El delantero de Fuenlabrada ha confesado algunos de los momentos más especiales que vivió con el exseleccionador

El documental «Luis, el sabio del éxito», disponible en la plataforma Amazon, narra uno de los momentos más gloriosos de la selección española de fútbol, el de la consecución de la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés en el banquillo. Aquel año se puso la primera piedra de una etapa de éxitos a la que se sumó años más tarde otra Eurocopa y un Mundial.

Fernando Torres, uno de los nombres propios de aquel combinado, ha protagonizado un vídeo en el que, visionando el documental, recuerda algunos de los pasajes de Luis Aragonés al mando de aquella selección. 'El Niño', que ya había coincidido con el técnico cuando jugaba en el Atlético de Madrid, siempre ha destacado la importancia de la figura del entrenador en su carrera.

La conexión entre ambos siempre fue especial. «Tenemos mucho más, podemos más. Físicamente está bien». Así se refirió Luis Aragonés a Fernando Torres en la final de la Eurocopa ante Alemania que España ganó con gol suyo. Una década después, un emocionado Torres recuerda su relación con el técnico: «Fue como un padre. Con el tiempo me he dado cuenta de que me quiso enseñar lo más rápido posible porque no sabía el tiempo que íbamos a estar juntos», cuenta. «Para el grupo fue quien nos hizo creer que podíamos ganar de verdad».

Fernando Torres reconoce que cuanto más se criticó a Luis Aragonés, más se unió el grupo, «haciéndose más fuerte». «Antes del Mundial de Alemania nos empezó a hablar de la Eurocopa, de que íbamos a salir campeones. Salió bien, así que podemos decir que fue un visionario».

El delantero ha confesado, además, uno de los momentos previos a la final de la Eurocopa: «Nos cruzamos en un pasillo. Me hizo una cruz en la frente y me dio un beso. Me cogió y me dijo que era nuestro momento. Me djio que íbamos a salir campeones y que iba a marcar dos goles. Noté en ese momento que no me estaba hablando de entrenador a jugador, sino que había algo mas. Era ese momento o nunca».

Antes de abandonar la selección, Luis Aragonés dejó un presagio. Tras conquistar la Eurocopa, en el autobús de vuelta y sabiéndose ya que no iba a continuar al frente del combinado nacional, adivinó lo que el futuro iba a deparar: «Formáis un grupo que, para el que venga, si quiere... Hemos ganado una Eurocopa pero podemos ganar un Mundial». Dos años después, Iker Casillas levantó al cielo de Johannesburgo la primera copa mundial de la historia de España.

El Luis Aragonés más divertido

Algunos otros momentos que se recuerdan en este vídeo son los que definían a Luis Aragonés: un genio con carácter que siempre ponía un toque de humor a sus charlas. «Igual que a los linieres. Les llamas por su nombre y tiene cojones. Yo me aprendo el nombre de los linieres. Yo no me voy al cuarto árbitro, yo me voy al linier y le digo: 'Yosef Yosef', que no sé ni decirlo. Y dice: 'Joer, me conoce'. Para que sepan ustedes que todo eso cuenta», concluye entre las risas de sus jugadores.

Otro de los momentos divertidos del documental es cuando, antes de la final ante Alemania, Luis Aragonés se refirió a Michael Ballack como «Wallace», lo que desató las bromas entre los futbolistas españoles.