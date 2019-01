Inglaterra Las duras confesiones de Ferdinand sobre su adicción al alcohol El que fue uno de los mejores defensas de Inglaterra se ha sincerado sobre una vida llena de excesos durante su estancia en el West Ham

Rio Ferdinand es todo un emblema del fútbol inglés. Su largo palmarés de títulos conseguidos con el Manchester United, incluida una Champions League conquistada en 2008, hacen de él uno de los mejores defensas que han dado al mundo las islas británicas. Aunque no todo han sido buenos momentos en su vida.

El exfutbolista, retirado desde el año 2015, se ha sincerado en una entrevista en el diario « The Guardian», donde ha dejado duras confesiones de cómo fueron sus inicios en los terrenos de juego con el West Ham, muy vinculados al alcohol.

«Cuando era joven estaba loco, podía pasarme todo el día bebiendo, podía beberme diez pintas y después pasar al vodka. En el West Ham había cultura de bebida, siempre bebíamos después de los partidos. De esa época tengo lagunas, la gente me pregunta sobre resultados con el equipo y no me acuerdo», ha afirmado Ferdinand.

A este duro capítulo en la trayectoria del zaguero se le suman las pérdidas que sufrió de su mujer, Rebecca Ellison, madre de sus tres hijos, y de su propia madre, en ambos casos por cáncer.

Lejos han quedado esos tiempos de excesos para Ferdinand. A sus 40 años, el exjugador se ha convertido en todo un gurú de la buena nutrición y el ejercicio físico en Inglaterra. En los últimos días se ha sumado a una campaña de una empresa que se dedica a la nutrigenética con el fin de promover buenos hábitos de salud.