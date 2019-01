El padre de Emiliano Sala: «No me lo puedo creer, estoy desesperado»

Horacio Sala, padre del delantero argentino Emiliano Sala, ha sido entrevistado por el canal argentino C5N poco después de conocerse la desaparición de su hijo, que viajaba en un avión privado desde Nantes a Cardiff para incorporarse a su nuevo equipo. «Soy camionero y estoy en Rosario trabajando. No me lo puedo creer...», explicaba entre sollozos el padre del jugador. «Estoy desesperado... Mi familia no sabía nada y les he avisado yo. Ojalá salga todo bien».

Horacio Sala relató que están en comunicación con el Cardiff, pero que aún no tienen novedades sobrelo que ha podido ocurrir con el avión en el que viajaba el jugador. «El avión es del Presidente del Cardiff City. Nos informaron que el avión había desaparecido y que lo estaban buscando».

Emiliano Sala, nacido en la provincia de Santa fe el 31 de octubre de 1990, firmó este fin de semana el contrato que le ligaba al Cardiff City después de toda una carrera en Francia. Sala regresó a Nantes el domingo para despedirse de sus compañeros, y el lunes tomó un nuevo avión para incorporarse al Cardiff.

El radar perdió la pista del avión el lunes. Las labores de búsqueda están abiertas desde entonces.