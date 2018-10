El declive de Karius: de la final de Kiev a hundirse en Turquía

S. D.

Su nefasta actuación ante el Real Madrid en la final de la Champions League terminó por marcar a Loris Karius. El portero del Liverpool, quien hasta entonces no había protagonizado noches tan aciagas como la de Kiev, vio cómo el pitido final le dejó como principal responsable de la derrota de su equipo. Sus errores en los goles de Benzema y Bale llevaron la decimotercera a las vitrinas del Santiago Bernabéu y privaron a los «reds» de lograr tan ansiada copa.

A partir de entonces, un cúmulo de teorías trataron de justificar el mal rendimiento del guardameta. La principal tenía a Sergio Ramos como culpable, toda vez que el madridista le golpeó fuertemente con el hombro, lo que le habría causado una conmoción. «No sé si Sergio Ramos me lesionó a propósito. Sufrí una discapacidad visual y en condiciones normales es difícil que hubiera cometido esos errores», llegó a decir el alemán.

Pero cuando la final de Kiev se sumergió en el pasado, Karius volvió a sus labores. La afición del Liverpool, siempre agradecida con los suyos, le brindó una espectacular ovación en su vuelta a los terrenos de juego, si bien el fichaje de Alisson le terminó por cerrar las puertas de Anfield. Aunque el recuerdo de Kiev aún estaba presente, el Besiktas apostó por él. Turquía se asomaba como la tierra de la redención para Karius.

Sin embargo, en el Besiktas no ha encontrado lo que fue buscando. Cada actuación suya sigue estando bajo lupa y no hay error suyo que rápidamente no se convierta en viral. Karius sigue estando en todos los focos pese a estar en Turquía y con la presión, además, de saber que todo el mundo espera un nuevo fallo suyo. Desde que aterrizó, ha sumado varios errores de bulto y tiene un balance de 7 goles encajados en 6 partidos.

Su rendimiento es tal que el Besiktas se podría estar planteando devolverle con antelación de su cesión, firmada inicialmente de dos años, tal y como informaron estos días varios medios turcos. Su agente tuvo que salir a desmentir la información: «Es una gran tontería. Me pregunto de dónde provienen esas cosas. Esta noticia es absolutamente falsa. Loris está en préstamo a Besiktas por dos años, esa es la situación». Verdad o no, es solo una prueba más del difícil clima en el que tiene que competir.

A sus 23 años, Karius ha tenido el honor de jugar una final de la Champions, pero también ha conocido la cara más amarga de este deporte, aquella en la que un bajo rendimiento puede terminar condenándote al ostracismo. Con el regreso anticipado a Inglaterra en el horizonte, Karius cada vez tiene menos margen para demostrar su valía en la portería.