Fútbol La decisión de la Liga puede exportar el independentismo a Estados Unidos La patronal tiene prácticamente decidido que el partido entre el Gerona y el Barcelona se dispute en América

S. D.

El partido entre el Gerona y el Barcelona, programado para el fin de semana del 26 y 27 de enero, tiene todos los números para ser el primer encuentro de la Liga española que se dispute en territorio extranjero. Concretamente en Estados Unidos, que es donde la patronal quiere abrir mercado externacionalizando el campeonato y generando ingresos con los que fortalecer la competición y beneficiar a los clubes. De hecho, aunque no está confirmado, el Gerona ya ha empezado a preparar propuestas con las que satisfacer a unos socios que quedarían privados de poder ver el encuentro en Montilivi. Viaje gratuito, económicas ofertas hoteleras de fin de semana, entradas gratuitas para el partido de la primera vuelta en el Camp Nou o un descuento considerable en el abono de temporada son algunas de las propuestas que maneja el club presidido por Delfí Geli.

No obstante, hay un tema de trasfondo en el que no debe haber reparado Javier Tebas, defensor de la unidad de España y detractor del independentismo catalán. Juntando al Gerona, cuya cuidad es una de las cunas del secesionismo, y al Barcelona en Estados Unidos está abriendo las puertas a que se exporte la ideología independentista de la que nunca han renunciado estos dos clubes. Si bien es cierto que el Barcelona siempre ha tratado, desde que Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu accedieron al sillón presidencial, de mantenerse al margen y posicionarse al lado de la mayoría de socios, tampoco ha hecho ascos a las proclamas separatistas que se cantan durante los partidos o a los insultos y pitos al himno español y al Rey durante la disputa de las finales de Copa.

Juntar al Gerona y al Barcelona, con sus aficiones, en Estados Unidos es dar un altavoz al secesionismo y permitir que Miami, o donde acabe de disputarse el encuentro, se tiña de banderas esteladas que reclaman la separación de España. Y que todo ello sea visto por millones de espectadores. Los impulsores de esta idea consideran que se reforzará también el crecimiento de la competición española en Norteamérica a través de otras acciones como escuelas infantiles, formación de entrenadores de fútbol base, acuerdos de marketing, activaciones de marca con consumidores o partidos de exhibición. «Estamos volcados en fomentar la pasión por el fútbol en todo el mundo. Este revolucionario acuerdo sin duda dará un impulso fundamental a la popularidad de este hermoso deporte en Estados Unidos y Canadá», destacó en su momento Javier Tebas, que en ese momento tal vez no pensó la repercusión política que podía tener un partido entre equipos catalanes y mucho menos tras la intención de los clubes de facilitar el desplazamiento.

No hay que olvidar que Javier Tebas nunca ha escondido su postura sobre este tema y siempre se ha manifestado en contra. Incluso ha criticado algunas decisiones del Barcelona, que ha defendido el derecho a decidir. «Me parece mal. Posicionarse con un tema que es ilegal en España en un Estado de Derecho pues no me parece bien. Volverá hacia atrás toda esta circunstancia porque imperará el estado de derecho e imperará la mayoría de españoles que no queremos que Cataluña se vaya de España», aseguró el mandatario de la patronal. Tebas se ha manifestado en más de una ocasión sobre la posible independencia de Cataluña. En varias ocasiones ha asegurado que si un día fuera realidad, «el Barça y los otros clubs catalanes no tendrían cabida en la Liga española». Ahora, su decisión de que el Gerona-Barça se dispute en Estados Unidos puede fomentar la fiesta secesionista en Estados Unidos y que su propuesta se torne en una manifestación separatista.