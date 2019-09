Tercera división Así fue el debut de Mathias Pogba con el CD Manchego El hermano del centrocampista del Manchester United se estrenó este fin de semana en un apasionante derbi

Mathias Pogba, de 29 años y hermano de Paul Pogba, el centrocampista del Manchester United, hizo este fin de semana su debut con el CD Manchego de Ciudad Real, conjunto de Tercera división al que ha llegado este verano. El estreno del delantero, que disputó los 90 minutos, se produjo en el derbi provincial ante el Calvo Sotelo Puertollano, que finalizó en tablas (0-0).

Aunque la Liga en el Grupo XVIII de Tercera división comenzó hace dos fin de semana, Mathias Pogba no pudo participar en el primer partido del CD Manchego en el campo del Atlético Albacete por problemas con su ficha. El francés sí pudo ser incluido en la convocatoria para el derbi del pasado sábado, en el que el atacante fue una de las grandes atracciones. Apareció en el once titular y disputó los 90 minutos, aunque no pudo perforar la portería visitante.

El hermano de Paul Pogba, cuyo nombre sonó como posible refuerzo para el Real Madrid de Zinedine Zidane, llegó este verano a Ciudad Real de procedente del Tours, de la National de Francia. En su etapa como juvenil, el atacante, internacional con Guinea, jugó en el Celta de Vigo, en el que coincidió con Hugo Mallo, Joselu o Rodrigo (Valencia), entre otros jugadores. También militó en el Spartak de Rotterdam, de la Primera división holandesa, además de en Francia, Escocia o Italia tras haber pasado por equipos como Wrexham, Crewe Alexandra, Pescara, Crawley Town o Patrick Thistle.