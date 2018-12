Portugal Cristiano Ronaldo: «No estoy obsesionado con los premios individuales» El futbolista luso se sincera en una completa entrevista en el diario deportivo de su país 'Record'

Con el fin de 2018 termina un año de profundos cambios en la vida de Cristiano Ronaldo. Sobre todo por su sorprendente cambio de Madrid por Turín para proseguir su carrera futbolística. Para repasar todo lo sucedido en los últimos meses el portugués accedió a una entrevista del diario de su país 'Record'.

«No estoy obsesionado con los premios individuales; lo más importante es ganar trofeos colectivos y ayudar al equipo. El resto viene de forma natural», asegura Cristiano, elegido por Record como Personalidad Deportiva de 2018, pero que no pudo plantarle cara a Luka Modric en la pelea por el Balón de Oro.

«No siempre pienso en batir récords, trabajo principalmente para ayudar al club y estar en mi mejor nivel», asegura el luso en la entrevista con el diario deportivo, si bien puntualiza que con ya 33 años cada vez le resulta más complicado: «El nivel técnico, táctico y físico de todos los equipos es mejor, cada vez es más difícil ganar, así que tengo que seguir trabajando duro para mantenerme en la cima». «No oculto que soy feliz cuando gano, pero no es el fin del mundo cuando no es el caso», zanja.

En otro orden de cosas, Cristiano reconoce que en 2019, después de un tiempo apartado de la selección de su país, planea «estar a disposición del seleccionador nacional».

Y sobre la acusación de violación que ha presentado contra él en Estados Unidos la exmodelo Kathryn Mayorga, el luso tilda la demanda de «repugnante», al tiempo que asegura tener «la conciencia tranquila» y estar «confiado en que muy pronto todo será aclarado».