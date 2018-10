Clásico Barcelona- Real Madrid Lopetegui, uno de los cinco peores técnicos debutantes del Real Madrid a lo largo de su historia en la Liga Después de las diez primeras jornadas, tiene al equipo blanco a 7 puntos del líder y a 6 puntos del descenso

El Real Madrid ha salido goleado este domingo en el clásico disputado en el Camp Nou y su entrenador, Julen Lopetegui, queda en una situación límite. Después de esta derrota, el conjunto blanco queda a siete puntos del Barcelona, líder de la Liga, y solo ha seis de los puestos de descenso. En la temporada de su estreno en el conjunto blanco, y según los datos que ha publicado @2010MisterChip en su cuenta de Twitter, el entrenador vasco se ha convertido, después de diez partidos, en uno de los cinco peores técnicos debutantes del Madrid a lo largo de su historia en la Liga.

Lopetegui ha sumado 14 puntos en diez jornadas, en las que ha firmado cuatro victorias, dos empates y cuatro. Según los datos de @2010MisterChip, el exseleccionador nacional está entre los peores cinco entrenadores de la historia del conjunto blanco junto a Quirante (4-1-5), Encinas (3-4-3), Keeping (3-3-4) y Hertzka (3-3-4). Cuatro técnicos que entrenador al Real Madrid hace ya más de medio siglo.

Al término del partido, Lopetegui admitió que está «triste», pero «con fuerzas para seguir» dirigiendo al equipo. Preguntado sobre su futuro, Lopetegui dijo a los periodistas que no esperen ningún reproche. «Solo tengo en mi cabeza levantar la moral de mis jugadores. ¿Si entendería que me cesaran? Al final no soy el que toma las decisiones. Ya he dicho lo que pienso, el resto no es responsabilidad mía», argumentó.