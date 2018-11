Copa Libertadores Boca irá hasta el final para que River sea descalificado El presidente del club se ha mostrado contrario a la decisión provisional de la Conmebol y buscará ganar el partido en los tribunales

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 27/11/2018 18:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El River-Boca ya tiene fecha y se jugará fuera de Argentina

La Conmebol se ha pronunciado y ha establecido, de manera provisional, que la final de la Copa Libertadores se juegue el 8 o 9 de diciembre fuera de Argentina. Sin embargo, después de conocerse esta decisión, Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, ha declarado no estar de acuerdo con la misma, queriendo que se dé el partido por perdido a River Plate.

«Hemos pedido las sanciones que hemos pedido por los incidentes que hubo. Espero que puedan actuar libres, que vean los antecedentes y jurisprudencias, y que se apeguen al derecho. Hay antecedentes suficientes para lo que pide Boca. Tengo que representar los intereses de mis socios. Presentamos vídeos, fotos y elementos. Vamos a esperar tranquilos para que puedan evaluar las pruebas».

Boca se agarra a lo ocurrido hace tres años, cuando el conjunto xeneize fue descalificado de la Copa Libertadores en octavos cuando los jugadores de River fueron atacados con gas pimienta. El equipo millonario pasó entonces de ronda y Boca fue castigado con la eliminación. En esta ocasión, el equipo xeneize esperará el fallo del Tribunal de Disciplina y en caso de que falle a favor de River, Boca recurrirá al TAS.

«Estoy convencido de que tenemos lo suficiente contra un equipo que juega en el torneo, y tiene diferentes sanciones. Va a agotar todas las instancias administrativas y el TAS, pero no nos precipitemos porque a lo mejor nos da la razón el Tribunal de Disciplina y no hay que llegar a eso. No tenemos en la cabeza jugar otra final. Si no estoy conforme tengo el derecho de apelar, y lo haré», ha avisado.