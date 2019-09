Actualizado: 23/09/2019 20:05h

Actualizar

20:05Pochettino: «Lo más improtante es disfrutar de esta noche, es una ocasión especial para estar feliz pase lo que pase. Los tres se merecen el premio -en referencia a Ronaldo, Messi y van Dijk-. Veremos lo que pasa»

20:04Luka Modric: «Estoy contento por estar aquí. Los tres nominados hicieron grandes temporadas y gane el que gane se lo merecerá»

20:01Marcelo: «Se da lo máximo por estar en galas como esta. Cada año hay que seguir mejorando, estoy contento por estar nominado otro año más y de representar a mi club y a mi país»

Samuel Etoó - Reuters

19:58Ter Stegen: «Espero lo mejor para los tres. Estar tantos significa bastante pero hay que demostrarlo cada año. Lo intentamos. Se habla siempre en el vestuario de los malos y buenos momentos. Nos ha tocado empezar de forma rara y vamos a luchar por cada punto. Espero que podamos sacarlo mañana»

19:57Ronaldo Nazario: «Los tres candidatos son unos fenómenos. Messi tiene cinco Balonces de Oro, igual se lo daría a van Dijk que no tiene ninguno».

19:56Mourinho: «Creo que ganar la Premier es increíble, Pep lo hizo, pero la final de la Champions tiene algo especial. Es normal que Pochettino y Klopp sean favoritos. Se lo que significa ganar un galardón de estas dimensiones y estoy encantado de apoyar a mis colegas, en especial a la mejor entrenadora. Me sorprendió mucho el nivel en el Mundial»

19:53La gala será dirigida por Ruud Gullit, mítico centrocampista del Milán de los años ochenta e Ilaria D'Amico, periodista italiana.

19:50En cuanto a los porteros, ter Stegen, Allison y Ederson son los candidatos a hacerse con el galardón. Al igual que las guardametas Christiane Endler, Hedvig Lindahl yVan Veenendaal

19:43Los candidatos a mejor entrenador son Pep Guardiola, campeón de la Premier League, Community Sield, FA Cup, Klopp, ganador de la Champions League y Mauricio Pochettino, subcampeón de la Champions League y tercero en la Premier.

19:42En cuanto al premio a mejor jugadora, se lo disputan Lucy Bronze, defensa del Lyon y campeona de la Liga, Copa y Champions League, y Alex Morgan y Megan Rapinoe, campeonas del mundo con Estados Unidos.

Fabio Capello - Reuters

Por último, la línea ofensiva se la disputará entre Agüero (Mánchester City), Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus), Griezmann (Barcelona), Son (Tottenham), Kane (Tottenham), Mané (Liverpool), Mbappé (PSG), Messi (Barcelona), Neymar (PSG), Salah (Liverpool), Sterling (Manchester City) y Suárez (Barcelona).

Los centrocampistas son Busquets (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), de Bruyne (Mánchester City), de Jong (Barcelona), Eriksen (Tottenham), Hazard (Real Madrid), Kante (Chelsea), Kroos (Real Madrid), Arthur (Barcelona), Modric (Real Madrid), Pogba (Mánchester United), Rakitic (Barcelona), Bernardo Silva (Mánchester City), Tadic (Ajax) y Arturo Vidal (Barcelona).

De defensas, Jordi Alba (Barcelona), Alexander-Arnold (Liverpool), Dani Alves (PSG), Cancelo (Mánchester City), Carvajal (Real Madrid), Chiellini (Juventus), de Ligt (Juventus), Godín (Inter de Milán), Kimmich (Bayern de Múnich), Koulibaly (Nápoles), Laporte (Mánchester City), Marcelo (Real Madrid), Piqué (Barcelona), Ramos (Real Madrid), Robertson (Liverpool), Alex Sandro (Juventus), Thiago Silva (PSG), van Dijk (Liverpool), Varane (Real Madrid) y Walker (Mánchester City).

Respecto al once ideal de la FIFA, los nominados se dividen en cuatro categorías, una según la demarcación. Como porteros,Alisson Becker (Liverpool),David De Gea (Mánchester United), Ederson (Mánchester City), Jan Oblak (Atlético de Madrid) y ter Stergen (Barcelona).

Al evento acudirán como invitados Iván Zamorano, José Mourinho o Ronaldo Nazario, que participarán en dicha gala. Los argentinos Sebastián Verón, Esteban Cambiasso o Santiago Solari, el francés Youri Djorkaeff, el brasileño Ronaldinho o el holandés Clarence Seedorf también acudirán a Milán.

A lo largo de la tarde también se conocerá la mejor jugadora del año, el mejor entrenador tanto masculino como femenino, premio al mejor portero y portera, premio a la afición del año, al fair play y se publicará el once ideal del año.

Buenas tardes y bienvenidos al seguimiento de la ceremonia de entrega de Premios FIFA The Best a los mejores jugadores del año. En esta ocasión la gala se celebra en el teatro Scala de Milán. En este certamen, Messi, Cristiano Ronaldo y van Dijk pugnan por hacerse con el galardón y sustituir a Luka Modric en el palmarés. El argentino aún no ha podido alzar este premio individual, pues desde 2016 que se creó el premio se lo han repartido entre Cristiano Ronaldo por partida doble y el centrocampista croata.