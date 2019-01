Fútbol El Barcelona se cansa de Coutinho «si uno no está contento tiene que pelear en el campopara revertir la situaición», le advierte Valverde

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 11/01/2019 12:50h

En el Barcelona empiezan a cuestionar el rendimiento de Coutinho, que no ha dado el rendimiento esperado desde que se le fichó durante el mercado invernal de la pasada temporada. Ya empezó con mal pie el fichaje más caro de la historia del club catalán, que desembolsó 160 millones de euros por en brasileño, porque Coutinho no podía disputar esa edición de la Champions al haber jugado con el Liverpool. Aunque marcó algún gol importante y dejó destellos de calidad, se comprobó que aún le faltaba bastante para adaptarse al estilo del Barcelona. Se le cuestionó lentitud en la recuperación tras pérdida y escasa presión en la salida del balón del rival pero se achacó a una falta de adaptación que debía solventar durante su primer medio año. Esta temporada ha realizado la pretemporada completa y aunque Valverde le dio galones de titular, el futbolista ha ido perdiendo presencia en el equipo, hasta el punto de ser un suplente de lujo.

Dio pistas Jon Aspiazu, ayudante de Valverde, antes del inicio del encuentro ante el Levante de este pasado jueves. Al asistente se le cuestionó por Coutinho y las pretensiones del cuerpo técnico, ya que iba a recuperar la titularidad en el partido de Copa. «Le pedimos que sea él mismo. No está quizá al mismo nivel que el año pasado, Dembélé le ha pasado un poquito por encima, pero Coutinho es un jugador al que consideramos titular y va a ser muy importante para nosotros en lo que resta de temporada, seguro. Simplemente le pedimos que vaya cogiendo su nivel, que nos va a dar muchas cosas», explicó Aspiazu, que dejó claro el descontento que hay en estos momentos con el brasileño. No obstante, es un sentimiento recíproco, ya que desde el entorno del futbolista se ha filtrado el malestar por el escaso protagonismo que está teniendo. En los últimos cuatro partidos de Liga ha sido suplente. Ante el Espanyol salió en el minuto 68, ante el Levante en el 78, ante el Celta en el 67 y frente al Getafe solo jugó los últimos siete minutos.

No se mordió la lengua Valverde cuando le preguntaron por esta cuestión, aunque trató de eludir la polémica. «Cuando no estaba jugando Dembélé todo el mundo me preguntaba por él. Ahora juega Dembélé y no juega Coutinho y pasa a la inversa. Lo que tienen que hacer los jugadores es trabajar para revertir sus situaciones. Hoy han jugado los dos. Y si uno no está contento, tiene que pelear por revertir. Pero vamos, tanto uno como el otro juegan siempre o casi siempre. Coutinho nos da mucho y nos dará mucho. Pero diré lo mismo de Dembélé. Es una pregunta repetitiva, con nombres intercambiables», explicó el preparador extremeño, que de esta forma lanzó un claro mensaje a Coutinho y a su entorno. El claro ejemplo del estado de forma del brasileño es el partido que realizó ayer ante el Levante, en le que no dio el paso adelante que se le reclama. Aunque solicitó tirar el penalti que cometieron sobre Denis Suárez y que su gol dejó abierta una eliminatoria que se había complicado mucho, no tapa las carencias que mostró durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego. Si no hay ningún contratiempo volverá a ser suplente este próximo domingo ante el Eibar.