Fútbol Barça y Espanyol se rinden a Messi «El Balón de Oro es una mentira, Leo Messi es el mejor del mundo siempre», denuncia Jordi Alba

«Es extraordinario. Las dos faltas, las situaciones de gol, lo que nos da y lo que le quita al contrario. ¿Si ensaya las faltas? No lo voy a decir. Que lo aclare él». Es una afirmación de Ernesto Valverde que podría formar cualquiera de los protagonistas del derbi disputado en Cornellá. La exhibición del argentino fue elogiada tanto por el Barcelona como por el Espanyol. El técnico azulgrana no encontró palabras para añadir elogios hacia el rosarino, que anotó dos goles de falta y dio una asistencia a Dembélé. «Es que me preguntan tanto por él... ¿qué voy a decir? Que me parece cojonudo que esté con nosotros», añadía el preparador azulgrana, que también realizó una lectura del derbi: «Ha sido un buen partido. Sabíamos de la peligrosidad del Espanyol, sobre todo en su casa. Es un equipo que, salvo el último partido, lo había ganado todo aquí. Queríamos salir a dominar, poco a poco hemos ido dominando el juego y con ocasiones para marcar. Creo que el 0-3 reflejaba lo que era el partido. Luego ellos han apretado, han buscado ese gol que les metiera en el partido. Ha sido menos vistoso, pero ha sido un buen partido. Nos hacía falta ganar fuera de casa. ¿La Liga? Todavía es pronto y está todo muy apretado. La idea es que en los partidos fuera de casa nos hagamos fuertes, sabiendo que cuesta ganar a cualquiera».

Leo Messi también compareció para explicar sus sensaciones y analizar el partido. El argentino le restó importancia su gesta y explicó que «tiene mucho mérito lograr que el Espanyol no fuera el de esta temporada. Salimos fuertes a manejar la pelota y tuvimos la suerte de marcar un gol rápido que te cambia la dinámica del partido y encontramos más los espacios. No les dejamos jugar, mantuvimos la pelota y cuando ellos no la tienen sufren porque les gusta jugar y presionar alto. Pero fuimos superiores en todos los sentidos». El rosarino añadió: «Salimos bien desde el inicio, muy metidos y enchufados. Sabíamos a la cancha que veníamos y el rival que teníamos, no solo por ser un derbi sino porque viene de una gran temporada de juego, más allá de los últimos resultados. Tiene un gran entrenador y por eso salimos así». Y fue cuestionado por si sigue un ritual en las faltas que debe lanzar: «Bueno, un poco intento seguir un ritual, intentado hacerlo de la misma manera para que vuelva a salir bien. Se dieron las dos ocasiones, otras veces tiro un montón de faltas y no las meto. Tuve la suerte de meter dos seguidas, explicó e un discurso modesto.

En la misma línea se mostraba Guillermo Amor. «Ha sido de los mejores partidos. No pensábamos que ganaríamos con tanta solvencia. Hemos dominado y superado al Espanyol en todo. Se ha igualado un poco en cuanto a ocasiones en la segunda parte, pero hemos hecho un gran encuentro. Muy metidos, demostrando que queremos estar arriba», explicaba el director de relaciones institucionales del Barcelona, que también elogiaba a Messi: «Es el mejor. Es una pena que no le den el Balón de Oro. Ha marcado el tempo del partido, ha metido las faltas, ha tenido el control, ha dado asistencias... Ha manejado el encuentro como el mejor que es». Tras varias críticas a Dembélé, Amor también quiso mimarle tras el gol del francés: « Respiramos tranquilos porque no tenemos ninguna duda con Ousmane. Ha demostrado sus cualidades una vez más. Maneja como nadie las dos piernas. Le queda mucho por delante, es muy joven».

A las palabras de Amor se sumó Sergio Busquets, que ofreció sus impresiones en cuanto acabó el partido. «Creo que hicimos una buena primera parte, nos dio tranquilidad los goles y les bajo la moral a ellos, lo que facilitó todo. En la segunda parte, teníamos que vigilar que no nos hicieran daño y lo conseguimos. Ellos tienen un sistema un poco parecido al nuestro. A veces quieren apretar, pero si les superas la primera línea tienes facilidades. En líneas generales hemos hecho una gran primera parte», explicó el capitán azulgrana. Busquets se sumó a los elogios hacia Messi: : «Ya sabemos de lo que es capaz Leo. En los entrenamientos no hay barrera con jugadores, pero tiene un nivel de efectividad tremendo. Para nosotros Leo es fundamental, ya sea en tiros libres o en jugada. Por eso es el mejor jugador del mundo». Ivan Rakitic también valoró el derbi: «Entramos muy concentrados en el partido, esperando espacios que al final se abrieron. Con el gol de Leo se abrió todo un poco y pudimos ganar bien. Hicimos nuestro juego, disfrutando cada momento, y merecimos ganar por esta diferencia. ¿Messi? Es impresionante cómo le pega a esas dos faltas. Lo ha abierto y lo ha cerrado él. En los entrenamientos nos la jugamos a menudo, pero no es tan divertido cuando él participa». El mas contundente en manifestarse fue Jordi Alba: «Hemos estado muy a gusto tanto defensivamente como ofensivamente. Hemos estado muy bien y estamos muy contentos por el partido de hoy. El Balón de Oro es una mentira. Leo es el mejor del mundo siempre. Lleva 12 ó 14 años siendo el mejor con mucha diferencia. Hay muchas campañas con jugadores que está claro que son muy buenos y se lo merecen. Pero al final esto es un premio al mejor, no a los títulos. Los títulos los ganan los equipos".

El Espanyol también se rindió a la calidad de Messi. Rubi diseccionó el derbi y valoró la actuación del argentino. «Esperaba algo más, lo que no esperaba es que abriese el marcador en un lanzamiento de falta. Nos ha desmontado. No creo que el equipo lo haya hecho tan mal, pero hay momentos donde se pasa mal», explicó el entrenador blanquiazul, que añadió: «Buscaba terminar jugadas para presionar arriba e intentar hacer un partido igualado, pero en un visto y no visto el encuentro se nos iba. Si la pelota no te dura, no tienes forma de tirar arriba. No me gusta estar en bloque medio con el Barça porque te encuentran espacios. No creo que hayamos hecho tantas cosas mal. El 0-4 claro que hace daño porque de la nada te vas con el marcador en contra y ya sabes que es más difícil. Afecta». El entrenador quiso quitar hierro a las cuatro derrotas consecutivas que suman: «La alarma es que tenemos 21 puntos, sabemos lo difícil que es sumar. La clasificación es buena, aunque pasamos por un momento complicado».