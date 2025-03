Felipe Massa: «Sé cómo está Schumacher»

Felipe Massa , piloto de Fórmula 1 que fuera compañero de Michael Schumacher en la escudería Ferrari, ha asegurado que tiene «información» sobre el estado del heptacampeón del mundo tras el grave accidente que sufrió en 2013 practicando esquí.

«Sé cómo está Schumacher», reveló el brasileño a Fox Sports . «Mi relación con él siempre ha sido muy cercana, aunque no con su mujer Corinna; ella no solía ir a los Grandes Premios».

Sin embargo Massa no quiso ir más allá y no reveló nada más sobre el estado de salud de Schumacher por respeto a su familia: «Lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es nada fácil. No les gusta divulgar ninguna información sobre el estado de Michael y... ¿quién soy yo para hacerlo? ».

La situación de Schumacher es toda una incógnita desde su accidente de esquí el 29 de diciembre de 2013 , que le dejó en estado crítico. Tras una larga hospitalización su familia acondicionó su casa de Lausana (Suiza), donde permanece desde entonces desde que ninguna noticia sobre su estado trascienda.