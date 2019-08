Fórmula 1 - GP de Bélgica Ferrari domina en Spa y la mala suerte se ceba con Sáinz Leclerc y Vettel marcan los mejores tiempos, Hamilton sufre un accidente en los últimos libres y una bandera roja penaliza al piloto español

Dominó Ferreri todo el fin de semana en Spa y eso se tradujo en las dos primeras posiciones de la parrila de salida. Leclerc y Vettel partirán en primera fila, haciendo inútiles los esfuerzos de Hamilton, que no pasó de la tercera plaza, aunque el piloto de Mercedes pudo ver cómo se arruinaban todas sus opciones de puntuar en la carrera tras un accidente que casi le deja fuera de la clasificación. Se habla mucho de la suerte de los campeones. Esa que parecía haber abandonado a Lewis Hamilton cuando parecía que se iba a quedar fuera en la primera ronda de clasificación pero que, en cambio le acompañó con una inesperada bandera roja después de que el Williams de Kubica ardiera sobre la pista del circuito belga. Todo ello permitió a los mecánicos de Mercedes reparar el coche del británico para que pudiera salir a pista. El atisbo de sorpresa se gestó en tercera sesión de Libres, dominada por Charles Leclerc y Sebastian Vettel. Hamilton se convirtió en protagonista con un accidente que dañó seriamente su Mercedes. El ingles se empotró en las protecciones entra la curva 12 y 13. El campeón no sufrió ningún problema físico pero el coche quedó muy maltrecho y con escaso tiempo para poder participar en la Q1. Kubica le echó una mano.

Leclerc y Vettel fueron los primeros con tiempos estratosféricos tras la reanudación de la sesión. Hamilton se colocaba cuarto, por detrás de Bottas, demostrando que todos sus problemas estaban solventadas. No obstante, el primer espada de Mercedes se quejaba por radio. «Noto vibraciones en los neumáticos delanteros», advertía. Los problemas eran para Carlos Sáinz, que tras haber quedado décimo cuarto últimos libres, no lograba entrar en ningún momento entre los quince primeros. El español quedó eliminado cuando intentaba mejorar sus puestos después de que se le parara el coche a Giovinazzi en el último giro, lo que provocó una bandera roja y la finalización de la Q1. Gasly, Sainz, Kvyat, Russell y Kubica, eliminados, lo que dejaba a los dos Williams fuera de combate. «Nos ha pasado otras veces que por culpa de otros te quedas sin poder hacer la última vuelta. Era posible pasar a Q2 pero nos hemos tenido que ir a casa. Esta semana será difícil entrar en los puntos pero creo que podremos remontar unos puestos, como nos está pasando últimamente», lamentó Sáinz.

Toque de atención para los supervivientes, que salieron todos en cuanto se inició la Q2 para evitar un susto similar al sufrido con las dos banderas rojas de la ronda anterior. Hamilton daba muestras de estar recuperado y marcaba el mejor tiempo pero no le duraba casi nada porque Leclerc y Vettel lo pulverizaban. Los dos Ferrari copaban los dos primeros puestos en esta Q2 y opositaban para llevarse la pole definitiva, con los Mercedes al acecho por detrás. Grosejan, Norris, Stroll, Albon y Giovinazzi se quedaban fuera.

Los del Cavallino Rampante han dominado todas las sesiones de este fin de semana en Bélgica y Leclerc ha sido el gran dominador. La Q3 empezaba con la obligación de la escudería roja de conseguir la pole en Spa. Hamilton se quejó del pobre resultado de sus neumáticos en los primeros giros. A pesar de ello, el británico relegaba en su primer tiempo a Vettel a la tercera plaza y solo era batido por el monaguesco, que seguía intratable. La calidad de Hamilton le permitía colar su Mercedes entre los dos Ferrari. Los últimos minutos parecían de carrera, con los pilotos agrupados y buscando el rebufo, que en Spa es crucial. Esto provocó que hubiera pilotos casi parados esperando su oportunidad. Al final Vettel logró devolverle la moneda a Hamilton y recuperar el segundo puesto, con un Leclerc estratosférico que lograba la pole definitiva. «Me he sentido muy bien. Hemos sido muy fuertes. Cuando estaba en el garaje me daba igual el rebufo, quería preparar la vuelta. Estoy muy contento. Necesitamos trabajar el ritmo de carrera pero seguro que seremos fuertes», explicó Leclerc tras bajarse del coche. Vettel añadió que «es bueno haber asegurado esa primera línea. Tenemos ganas de correr mañana, tenemos buen ritmo y esperamos demostrarlo en carrera». Hamilton hizo referencia al accidente que sufrió: «Los Libres 3 han sido terribles para mí. Hay gente que trabaja muy duro para hacer esas piezas pero mis chicos no fallan nunca, dan el 110 por ciento y quería lograr la pole para devolverles el agradecimiento por su trabajo. Leclerc ha hecho un gran trabajo y espero poder ser competitivo mañana».