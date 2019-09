Fórmula 1 - GP de Rusia Cuarta pole consecutiva de Leclerc Ferrari evidencia su gran mejora en Rusia, donde Hamilton saldrá segundo y un gran Sainz, quinto

La mejora de Ferrari en este segundo tramo de la temporada es evidente. Ha quedado patente en los últimos Grandes Premios, con Leclerc ganado dos carreras consecutivas (Bélgica e Italia) y un doblete en Singapur. La cuarta pole consecutiva del piloto monaguesco (suma seis en 2019) pone de relieve la ambición de la escudería de Maranello y aprieta las tuercas a Hamilton, que deberá gestionar muy bien la ventaja que lleva, excesiva para pensar en que pueda perder su sexto titulo mundial. «Ha sido una sesión muy complicada porque los Ferrari están en otro nivel. Tienen algo que nosotros no tenemos. Lo he dado todo y estoy muy contento de que hayamos podido hacer esta vuelta. No esperaba estar en primera línea de carrera y estoy muy contento», explicaba el líder del Mundial, que confía en su gran rendimiento durante los domingos para poder aumentar la distancia con su perseguidores.

Leclerc estuvo imparable y volvió a superar de nuevo a Sebastian Vettel, que este domingo partirá tercero. Se repite el orden de salida de Singapur, aunque en esta ocasión Vettel tendrá difícil volver a beneficiarse de una estrategia improvisada. Mercedes sabe que tendrá que tirar de alternativas ante el piloto del Cavallino Rampante. Con neumático medio, a la escudería de la Flecha Plateada no le queda otra que intentar parar lago e intentar la aventura de rebasarle con un 'overcut'. Leclerc, que en Singapur pudo igualar a Schumacher, con tres triunfos consecutivos con Ferrari, empató con el alemán, que en 2001 logró cuatro poles consecutivas. «Me he sentido genial en el coche, pero no sé si es la mejor pista para salir allí, porque a recta es muy larga. Aun así, es el mejor sitio en el que salir», explicaba el monaguesco, que añadía: «Me siento muy especial pero no quiero pensar en esas estadísticas por ahora. Queda mucho trabajo, mucho por hacer este domingo, hemos sido competitivos y esperamos que nos vaya bien mañana».

Carlos Sainz, por su parte, ha completado una de las mejorar clasificaciones de su vida. Sexto tiempo, pero quinto en parrilla por la sanción sobre Verstappen. Desde ese puesto se puede soñar con el podio, pues cualquier incidente le dejaría a las puertas de entrar en la ceremonia por primera vez en su vida. Lo rozó en Alemania y mañana tiene otra oportunidad tras varios grandes premios asolado por las desgracias. Tras un fin de semana lleno de complicaciones pudo superar a los Renault y a Grosjean, que parecían claramente más rápidos.