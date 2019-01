Carlos Sainz Jr denuncia una agresión de un taxista a su hermana en un VTC

Carlos Sainz Jr ha denunciado a través de sus redes sociales una agresión por parte de un taxista al vehículo VTC donde viajaba su hermana. Tal y como ha contado, su hermana Ana viajaba en un Uber de regreso a casa cuando una piedra grande impactó contra el coche, rompiendo los cristales del mismo, concretamente los del asiento del copiloto.

«Estoy flipando. Qué horror. ¿Qué hacemos? Que me ha dado en la cara», se le escucha decir en el vídeo a una de las jóvenes. Carlos Sainz Jr se hizo eco de lo sucedido y compartió en su Twitter el vídeo en cuestión: «Indignado con la agresión que sufrió ayer mi hermana en un uber por Madrid. Un taxista les tiro una piedra. Se podrian haber hecho mucho daño o algo peor. Sé que la mayoria del gremio no apoya este tipo de agresiones pero pongan fin a esta situación», ha dicho.

Por su parte, Carlos Sainz, recién aterrizado del Rally Dakar de Perú, también se ha pronunciado al respecto. «A mi vuelta me entero de esto! Completamente indignado pero se que el gremio de los taxistas no puede apoyar este tipo de agresiones, ayer mi hija estuvo a punto de tener un incidente muy serio. Así no!!». El suceso se ha dado a conocer por la publicación de la mujer del piloto.

