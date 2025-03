El Club Atletismo Bahía de Cádiz pone en marcha las Escuelas de Atletismo 2024/2025, una iniciativa dirigida a niños a partir de seis años y con las pistas de atletismo del Complejo Deportivo Puntales–La Paz como escenario.

Esta campaña de iniciación al atletismo se pone en liza con una apuesta clara y destacada por los valores.

Varios serán los horarios que se pondrán en liza. Por una parte, Sub 8 y Sub 10 serán los protagonistas los martes y los jueves de 18.00 a 19.00 horas. Un día más (viernes, además de martes y jueves, de 18.00 a 19.00 horas) será el momento de Sub 12 y Sub 14.

El turno para Sub 16 será los lunes de 19.00 a 20.00 horas y los martes y los jueves de 18.00 a 19.30 horas.

De lunes a viernes a las 19.00 horas será el momento para los Sub 18 en adelante.

Toda la información se encuentra en www.atletismobahiadecadiz.com