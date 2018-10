Ciclismo Valverde piensa en Tokio 2020 El campeón del mundo observa que sus quintos Juegos podrían ser un buen momento para la retirada, pero le falta la medalla olímpica

Alejandro Valverde, reciente campeón del mundo de ciclismo, aseguró, en la recepción que tuvo lugar en el Consejo Superior de Deportes (CSD), que su retirada «puede ser en Tokio 2020», los que serían sus quintos Juegos Olímpicos que catalogó como «muchísimo para un ciclista».

«Pienso que mi retirada puede ser en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, serían mis quintas olimpiadas y eso para un ciclista es muchísimo. Si tengo el nivel me gustaría ir. Es la medalla que me falta, pero ya estoy contento con lo que he hecho», dijo Valverde. «Tengo contrato un año más pero seguramente alargue otro año porque no podemos desaprovechar la oportunidad de lucir el 'maillot' de campeón», prosiguió.

El corredor español se hizo el pasado domingo con el oro más buscado y más deseado de su carrera al proclamarse campeón del mundo en la prueba en línea masculina que cerró este domingo los Mundiales de Ciclismo en ruta que se han disputado en Innsbruck (Austria) en la última semana. «Es una ilusión tremenda conseguir esta medalla y el sentimiento que tengo cómo se está disfrutando fuera, a nivel de compañeros, rivales y prensa, es una pasada. Conseguir el oro en el Mundial a mi edad es increíble», dijo el corredor murciano de 38 años.

«Esta es la séptima medalla y por fin de oro. Hace todavía más ilusión porque después de la lesión del año pasado pensé que se iba a acabar mi carrera deportiva y todo lo que he hecho este año ha sido impresionante», expresó.

Valverde se rompió la rótula, el astrágalo y el calcáneo de la pierna izquierda hace 15 meses durante el Tour de Francia y ahora vive uno de los grandes momentos de su carrera. «Nada más caer y ver la rodilla como la tenía pensé que se acababa mi carrera. No soy médico pero al ver cómo tenía la rodilla pensé que me pondrían una prótesis, estaba totalmente destrozada. Pero cuando llegué al hospital me dijeron que podía recuperarme. Aún así no sabía que iba a tener el nivel que he tenido durante este año», manifestó.

Una medalla de oro que no le sacia las ganas de seguir logrando victorias: «Tengo mucha hambre de éxitos. Esta medalla ha llegado ahora pero la estoy disfrutando y saboreando más que si fuera joven. He hecho todo en el ciclismo así que todo lo que venga ahora es un regalo», expresó.

Además Valverde quiso valorar el trabajo del equipo español de ciclismo, formado también por Enric Mas, Ion Izagirre, Jesús Herrada, Mikel Nieve, David de la Cruz, Jonathan Castroviejo y Omar Fraile, que le ayudó a conseguir la medalla de oro del mundial: «El domingo es un día en el que tienes que tener suerte y tener un gran día personalmente. Además juntas la gran selección española que hemos tenido y no ha fallado nada; yo di la última pedalada pero es un éxito de todos», finalizó.