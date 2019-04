Mikel Landa: «Era una subida durísima»

EFE Actualizado: 08/04/2019 19:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El corredor alemán Maximiliam Schachmann (Bora Hansgrohe) se hizo con el primer maillot amarillo la Itzulia 2019 al imponerse en la primera etapa, una crono de 11,9 kilómetros con salida y llegada en Zumarraga en la que impresionó el colombiano Daniel Felipe Martínez y decepcionó Mikel Landa.

Completaron el podio de la etapa el colombiano Daniel Felipe Martínez, la gran sorpresa de la jornada, que cedió 9 segundos en meta, y el polaco Michal Kwiatkowski, uno de los grandes favoritos para la etapa de este lunes, a diez segundos del ganador.

Buena etapa de otros candidatos al triunfo final como el francés Julian Alaphilippe, el británico Adam Yates, los españoles Ion Izagirre y Enric Mas, y el también británico Geraint Thomas, cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno, respectivamente.

Pero más decepcionante del también español Mikel Landa, que se dejó casi un minuto en la llegada y fue vigésimo octavo a 54 segundos de Schachmann. «Era una subida durísima y se terminaba casi para abajo. Era una crono muy difícil de gestionar. Hacía falta mucha fuerza, ser muy técnico ... y también encontrar la carretera lo más seca posible», dijo tras la etapa el ciclista vasco. Landa aseguró que, a pesar del tiempo perdido, se encuentra bien. «Me encuentro bien; quizás me falta algo de ritmo, pero contento», apuntó.

El líder del Movistar, que se dejó 54 segundos en meta, fue de los pocos favoritos que no estuvo donde esperaba, ya que corredores como Julian Alaphilippe, Adam Yates, Ion Izagirre, Enric Mas y Geraint Thomas acabaron entre los diez primeros sin que su pérdida de tiempo superase el medio minuto. Alaphilippe terminó cuarto, a 12 segundos del ganador; Yates quinto, a 16; Izagirre séptimo, a 22; Mas octavo, a 24; y Thomas, el ganador del Tour 2018, noveno a 30.

Aunque por delante de ellos, llamó la atención el excelente rendimiento de Martínez, con una segunda plaza a 9 segundos del líder e incluso por delante del polaco Michal Kwiatkowski, uno de los grandes favoritos de la jornada, que acabó a 10.

Curiosamente, Schachmann ganó casi sin pensarlo. Tomando precauciones al principio, pero ya lanzado hacia la victoria cuando se vio primero y con cierta ventaja en el punto clave de la contrarreloj, la ascensión a La Antigua. Con la cima situada en el km.8,8, a 3 de meta, La Antigua, una dura cuesta de 2,3 kilómetros al 9,7 por ciento de desnivel medio y rampas de hasta el 21 por ciento, marcó la carrera. En ese punto, aunque sí lo tenía planificado, como otros muchos que lo hicieron, Schachmann no cambió de bicicleta. «No sé ni como lo hecho. No he planificado absolutamente. Mi primer objetivo era no caerme porque con la lluvia y las curvas que había podía pasar», confesó al terminar la etapa el alemán, que lleva una buena temporada con un triunfo importante también en la Volta a Catalunya y espera que en esta Itzulia «esté por venir».

El veterano Tony Martin fue el primer nombre importante en colocarse líder de la etapa, para luego ir dando paso a otros. Entre los que destacó el balear Enric Mas, que parece dispuesto a tener un protagonismo como el de su segundo puesto en Arrate en 2018. En el de Artá y en el pequeño de los Izagirre, y la ayuda que recibirá del Astana el de Ormaiztegi -localidad muy cercana a Zumarraga, a 8 kms., por lo que Ion corrió casi en casa-, se centran las esperanzas españolas a la espera de una recuperación de Landa que se antoja complicada por el mucho tiempo cedido. No parece, además, que el estado de forma de Alaphilippe y Adam Yates alimente demasiados las esperanzas de quienes se van dejando tiempo en un recorrido que alimenta mucho sus aspiraciones.

El francés puede potenciarlas ya mañana en la segunda etapa, una jornada con 149,5 kms. de recorrido, dos subidas de Tercera en el arranque, Olaberria (km.24) y Lizarrusti (km.43), y un repecho final de 800 metros al 6 por ciento de desnivel en Gorraiz que se ajusta a su explosivo final en subida. Las bonificaciones que se reparten en meta, 10, 6 y 4 segundos para el primero, el segundo y el tercero -además de 3, 2 y 1 en el sprint especial-, pueden ayudar al de Saint-Amand-Montrond a acercarse, y hasta a asaltar, a un liderato que tiene a 12 segundos.