El CD Virgili echa la caña en la provincia

El CD Virgili Cádiz ha dado a conocer su segunda equipación para la temporada 2025-2026, y no es una camiseta cualquiera. Es un homenaje. Es memoria, identidad y orgullo. Es Cádiz, pueblo a pueblo, estampado sobre el pecho.

En esta temporada tan simbólica, en la que el club celebra su 50º aniversario, la nueva elástica diseñada junto a Umbro, sponsor técnico oficial, convierte el frontal de la camiseta en un mapa humano de la provincia. Desde Algeciras hasta Trebujena, desde la Sierra hasta la Bahía, los nombres de todos los municipios y entidades locales autónomas de Cádiz visten con orgullo al equipo gaditano.

El color elegido no podía ser otro: verde Cádiz, como sus paisajes, como la esperanza que une a la afición panadera en cada rincón de la provincia.

«Es mucho más que una equipación. Es nuestra manera de decirle gracias a cada rincón de esta tierra que nos vio nacer hace 50 años. Ahora, cada vez que salgamos a la pista fuera de nuestra provincia, lo haremos llevando a Cádiz entera en el pecho, literalmente», afirma José Luis Botana, presidente del club.

La camiseta estará disponible próximamente en la tienda online y puntos oficiales del club. No es solo una prenda deportiva: es una invitación a formar parte de una historia que sigue creciendo, partido a partido, municipio a municipio.