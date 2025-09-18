El Virgili cumple en Ceuta y pasa de ronda en la Copa (1-5)

El pabellón Guillermo Molina Ríos de Ceuta acogió la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol Sala entre el Angulo CF Ceuta y el CD Virgili Cádiz, con un resultado final de 1-5. Fue un encuentro histórico para el conjunto gaditano, que en sus 50 años nunca había disputado este torneo en su actual formato. El estreno no pudo ser más rotundo: el equipo de Cádiz salió con un ritmo alto, se adelantó muy pronto y en ningún momento vio peligrar la victoria, aunque en algunos tramos se dejó contagiar por el juego del rival y rebajó la intensidad de su presión.

El marcador se abrió en el minuto 2, cuando Carlitos transformó un penalti que adelantó a Virgili. Apenas unos instantes después, el mismo jugador firmó el 0-2 al rematar una jugada de estrategia en un saque de esquina que ejecutó con potencia al fondo de la red. La superioridad inicial se confirmó en el minuto 5 con un gol de Poti, que sorprendió con un toque de tacón para aumentar la renta. La primera parte transcurrió con un Angulo CF Ceuta que buscaba opciones aisladas, pero que se encontró con la seguridad del portero Hilario, quien resolvió sin apuros las pocas llegadas locales.

El técnico gaditano, Juan Carlos Gálvez, no dudó en ajustar sobre la marcha. En el minuto 18, cuando su equipo acumuló cinco faltas, introdujo a Jesulito como portero-jugador con la intención de conservar la posesión y enfriar las acciones ofensivas del rival. Desde la otra área técnica, el Angulo CF estuvo dirigido por José Luis Quintana, que guarda un vínculo especial con el club gaditano tras haber formado parte hace dos temporadas de las secciones inferiores.