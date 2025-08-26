La vela gaditana opta al patrocinio de 'Ellas Son de Aquí'

Las windsurfistas Olivia Sánchez y Lucía Guardiola, así como la regatista de foil Sol López han presentado su candidatura a 'Ellas Son de Aquí' en busca de uno de los seis nuevos patrocinios que el Grupo Nufri, ofrece este año a través de su plataforma de impulso del deporte femenino.

La jovencísima Olivia Sánchez, de 14 años, está destacando en las competiciones inferiores de la modalidad Techno de windsurf. Presentó su candidatura para tratar de sufragar los gastos de compra de material deportivo y de desplazamiento a las competiciones.

Olivia Sánchez Moral. l. v.

Lucía Guardiola es una promesa del Iqfoil que ya sabe lo que es competir internacionalmente en categoría absoluta representando a España. Para seguir desarrollandose profesionalmente, busca patrocinadores que le financien la renovación de su material y su participación en regatas.

Sol López compite en WASZP es un barco de vela ligera tipo monoplaza que utiliza foils para elevarse sobre el agua. La gaditana necesita financiación para participar en el circuito europeo y acudir al mundial, para afrontar los altos costes de desplazamientos y mantenimiento de la embarcación, además de seguir trabajando en su rendimiento.

Lucía Guardiola. L. V.

Las tres deportistas competirán entre sí en la categoría élite, donde el proyecto ganador obtendrá un patrocinio de 5.000 euros. En el caso de ganar una de ellas, seguiría los pasos de la olímpica y vecina de El Puerto se Santa María, Pilar Lamadrid, quien ganó el patrocinio de Ellas Son de Aquí en su tercera edición, ya suma siete años siendo patrocinada por la plataforma y seguirá así hasta 2028.

Esta es la novena edición de 'Ellas Son de Aquí', que cierra convocatoria con 73 proyectos. Hasta el 30 de agosto se pueden impulsar estos proyectos interactuando con los videos de las candidaturas en las redes sociales de Ellas Son de Aquí. A partir de esa fecha, serán las embajadoras de Ellas Son de Aquí, mujeres reconocidas en el mundo del deporte, quienes valorarán los proyectos y decidirán las ganadoras, que no se harán públicas hasta el mes de octubre.

Apuesta por el deporte

La plataforma 'Ellas son de aquí', impulsada hace nueve años desde el Grupo Nufri, ofrece un patrocinio al deporte practicado por mujeres con el objetivo de, precisamente, poner el foco en la mujer y contribuir a mejorar su rendimiento deportivo y, al mismo tiempo, aumentar su visibilidad social y, en especial, en los medios de comunicación.

Desde que en 2016 naciera la plataforma de apoyo al deporte femenino #EllasSonDeAquí se han recibido 463 proyectos de todas las comunidades autónomas del país; involucrando a millares de deportistas a lo largo de estas nueve convocatorias. Hasta ahora, 37 de estos proyectos han sido patrocinados por Nufri, aportando al deporte practicado por mujeres un total de 217.589€ en patrocinios en ocho ediciones.

Más temas:

Vela