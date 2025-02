Unai López, de las playas de Cádiz a la nieve de Georgia para colgarse el oro

El rider gaditano de Sierra Nevada Unai López se ha colgado este pasado fin de semana la medalla de oro en la disciplina de slope style de snowboard en el Festival Olímpico de la Juventud Europea que se disputan en la estación de Bakuriani (Georgia). Se trata de la segunda medalla de los deportes de invierno españoles en unos juegos europeos para jóvenes después de la obtenida por el granadino Dani Rienda en esquí alpino en 1997.

Después de una primera ronda discreta, Unai López, de 16 años, cimentó su victoria en una excepcional segunda serie que le proporcionó 92,25 puntos, con los que superó a los representantes de Alemania (Lula Komissek) y de Francia (Pato Collomb), que le escoltaron en el podio.

Unai López, corredor del Nevada Sport Club e integrado desde infantil en el Centro Especializado en Tecnificación de Deportes de Invierno (CETDI) de la FADI, ha experimentado esta temporada un significativo salto de calidad en las disciplinas de slope style y bir air, lo que le ha permitido entrar en el equipo de C de la federación española.

Juan Ricot, entrenador de Unai López en la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI), ha definido la ronda ganadora de su pupilo como «sólida y con estilo» que refleja «el trabajo que viene desarrollando durante años». El rider gaditano logró 'planchar' trucos de gran nivel: backside doble 1260 indi; switch backside 1260 mute, slide to frontflip mute, frontside rodeo 540 indi y cab 270 into fakie.

El joven deportista se mostró exultante con la evolución que está teniendo «en la ejecución y dificultad de los trucos; he podido demostrar el trabajo que he venido desarrollando y que nunca se llega a apreciar: los viajes, el tiempo lejos de casa y todo el esfuerzo que conlleva tener un alto nivel en snowboard. Este resultado me empuja a seguir creciendo y obteniendo buenos resultados».

Unai López se prepara ahora para afrontar la disciplina de big air en el Festival Olímpico de la Juventud Europea.

El presidente de la FADI, Carlos Santandreu, se mostró muy feliz: «El programa del CETDI de Sierra Nevada para snowboard está cosechando grandes resultados, con un progresión excepcional. Estamos muy contentos de que haya llegado un grandísimo resultado con un chico como Unai. Últimamente hemos hecho podios en copas de Europa o carreras FIS, pero ha sido hoy cuando ha llegado este gran resultado que nos anima a seguir hacia adelante».

«El slope style es una modalidad difícil de entrenar que requiere de grandes saltos y acumulaciones de nieve; los chicos, con 15 o 16 años, tienen que estar fuera de casa entre 100 y 120 días, lo que implica un enorme esfuerzo para ellos, las familias y la federación. Unai está siguiendo la estela de Josito Aragón y va derecho al equipo nacional. Es impresionante verlo junto a su hermano Aritz en las playas de Cádiz haciendo kitesurf, una disciplina que tiene una muy buena transferencia con el snowboard».

Más temas:

Alemania

Georgia