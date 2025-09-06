Sanlúcar se siente en el Hipódromo donostiarra

Coincidiendo con la décimo cuarta y penúltima jornada de carreras de caballos de la temporada de verano en el Hipódromo de San Sebastián, este sábado se ha celebrado en el recinto donostiarra, el premio dedicado a las Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar.

Ha sido la cuarta prueba de la mañana y en ella han participado nueve caballos, que han completado una distancia de 1.400 metros. En el poste de llegada ha entrado en primer lugar el caballo Araka la Kana, de la cuadra Odisea, con la monta de Vaclav Janacek. Segundo ha sido Haya Taal, de la cuadra Caño Quebrado, montado por Ricardo Sousa. En tercer lugar, ha entrado Dallas, de la cuadra Bernie, con la monta de Alexia Lucas. Se da la circunstancia que estos tres caballos llevan la preparación del entrenador Jesús López, que ponía en pista a cuatro ejemplares.

El trofeo del caballo ganador, lo ha recogido el propio preparador Jesús López, de manos el director hípico de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, Eladio Escobar, que ha viajado a San Sebastián, para estar presente en esta cita, junto al presidente de la entidad y otros directivos.

El resto de ganadores han sido los siguientes: Mini George, con Vaclav Janacek, que se ha adjudicado el premio Hipódromo de Son Pardo; Woodwooded, con la monta de Vicky Alonso, que ha ganado el premio Hipódromo de La Teste de Buch; Music History, con la monta de Ricardo Sousa, que se ha impuesto en el premio Hipódromo de La Zarzuela; y en la quinta y última prueba de la tarde, premio Gran Hipódromo de Andalucía, ha vencido Half Moon Rising, montado también por el portugués Ricardo Sousa.

