Sanlúcar hace balance de la 180 edición de sus carreras

A pocos días de haber finalizado la 180 edición de las carreras de caballos en las playas de Sanlúcar, la Real Sociedad de Carreras ha hecho balance de la temporada.

A nivel deportivo, resaltar que se han completado los programas de carreras con la presencia de un importante número de caballos, con partanes de entre 24 y 52 caballos, que fueron los ejemplares que se inscribieron para el cuarto día de carreras, que con cinco pruebas celebradas, fue la jornada con más participantes.

Cabe destacar también el programa de carreras del último día, donde casi se llega al pleno de caballos por prueba, ya que en tres de ellas se contabilizaron doce participantes, el máximo permitido, y en una fueron diez. Así que este hecho ha traído consigo un alto nivel competitivo.

Destacar la presencia de cuadras señeras y la participación de los mejores jinetes del panorama nacional, que no han querido perderse la cita anual sanluqueña. Entre las montas participantes, hemos tenido a los jockeys que en la actualidad comandan la estadística a nivel nacional, el checo Václav Janácek, el argentino Nico Valle, el madrileño Jaime Gelabert y el portugués Ricardo Sousa, que ha sido el triunfador de la reunión hípica.

Destacar igualmente que las carreras de caballos en las playas de Sanlúcar han servido una vez más de soporte para la apuesta hípica externa, Lototurf, que se celebró en esta ocasión durante la jornada del pasado 19 de agosto, coincidiendo con el primer día del segundo ciclo.

Otro aspecto a resaltar este año ha sido sin duda el importante número de sanluqueños y visitantes que se han dado cita los días de carreras en las playas sanluqueñas y en el recinto de llegada de Las Piletas.

En cuanto a los premios de los mejores de la temporada, el cuadro ha quedado de la siguiente manera: Mejor Caballo, trofeo Real Sociedad de Carreras, para The Snapper. Mejor Cuadra, trofeo Consejo del Vino, la sanluqueña Puerto Lucero, que ha conseguido tres primeros, dos segundos, tres terceros y dos cuartos. Mejor Preparador, trofeo Real Sociedad de Carreras, para Óscar Anaya, que ha sumado doce triunfos, de veinticinco premios, igualando las mismas victorias del pasado año. El trofeo Clínica Dental José Luis González, al mejor jockey ha sido para Ricardo Sousa, con ocho victorias. Cristina Pérez, con tres primeros, un segundo, un tercero y tras cuartos, se ha adjudicado el trofeo de la Asociación de Mujeres Profesionales del Turf, a la mejor jockey.

El trofeo AEGRI, a la mejor amazona, se lo ha llevado Claudia Banegas con un primero y un segundo, y el premio al mejor gentleman, Instalaciones Hípicas El Molino, se lo ha adjudicado Pablo Laborde, con dos primeros puestos, un segundo, dos terceros y un cuarto.

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, ha mostrado una vez más su agradecimiento a las administraciones públicas, patrocinadores, medios de comunicación, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y a todo el pueblo de Sanlúcar por contribuir al engrandecimiento de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional.