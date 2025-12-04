Un salto al olimpo desde la Bahía

El Club de Atletismo Bahía de Cádiz está de enhorabuena una vez conocido que su atleta Alberto Martínez de Moretín Franco ha sido convocado a la concentración nacional dentro del Plan Avanza 2025-2026.

Este plan reúne a los mejores atletas españoles de la categoría sub'20 y sub'23 en la especialidades de salto con pértiga, salto de altura y saltos horizontales de longitud.

La concentración de los seleccionados tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, desde este viernes 5 al lunes 8 de diciembre de 2025 aprovechando el puente festivo.

El atleta gaditano acude con su entrenador Jorge Juan Gómez Sánchez, también convocado dentro del elenco de entrenadores personales convocados por el Avanza 25/26.

La Real Federación Española de Atletismo, a propuesta de su director deportivo, organiza la I Concentración del Plan Avanza 2025-2026 en las especialidades de salto con pértiga, salto de altura y saltos horizontales.

Cádiz