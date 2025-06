Los próximos rivales de Atlético Sanluqueño y Algeciras CF en Primera Federación

Atlético Sanluqueño y Algeciras CF son los dos únicos representantes de la provincia de Cádiz en Primera Federación. Por un lado, los de El Palmar volvieron a lograr la permanencia en la última jornada del campeonato regular. Por otro, los albirrojos fueron protagonistas de un curso muy irregular, pero que finalizaron con una tremenda racha ganadora que cerca estuvo de ofrecerles la oportunidad de entrar en los puestos de playoff de ascenso a Segunda División. Eso sí, el gran artífice de la gesta, Fran Justo, ahora es el principal candidato para sustituir a Alessio Lisci en el banquillo del CD Mirandés y en su lugar ha aterrizado en el Nuevo Mirador un joven técnico como Javier Vázquez.

Por lo tanto, ambos equipos afrontan una nueva temporada en Primera Federación para la que ya conocen sus rivales. Un reparto geográfico que ha generado una ola de críticas a la Federación Española de Fútbol, ya que la división nacional provoca desplazamientos tremendamente largos para varios equipos, entre ellos los que están ubicados en el sureste peninsular como es el caso de Atlético Sanluqueño y Algeciras CF.

Sorprendentemente, los dos equipos gaditanos deberán cruzar el país para medirse a cuadros como el CE Europa, CE Sabadell o SD Tarazona, pero no se cruzarán con clubes geográficamente más cercanos que están ubicados en Extremadura o algunos de la Comunidad de Madrid. Una decisión que los clubes no han terminado de comprender. De hecho, los verdiblancos manifestaban a través de X que "no valoraremos las posibilidades de votación de los grupos ni los kilómetros a hacer en el que nos ha tocado. Será apasionante cruzar el país entero para jugar cada fin de semana. Aún así llevaremos el nombre de Sanlúcar por toda España".

Así queda repartida Primera Federación: Algeciras y Atlético Sanluqueño, al grupo 2

El pasado 27 de junio, los clubes que integrarán la campaña 2025/26 de Primera Federación Versus e-Learning aprobaron mediante votación cómo queda distribuida la categoría para el próximo curso. De este modo, la competición, dividida en dos grupos de veinte equipos cada uno, presentará la siguiente estructura:

Grupo 1: AD Mérida, Arenas Club, Athletic Club B, Barakaldo CF, CA Osasuna B, CD Arenteiro, CD Guadalajara, CD Lugo, CD Tenerife, CF Talavera de la Reina, CP Cacereño, Ourense CF, Pontevedra CF, Racing Club Ferrol, RC Celta Fortuna, Real Avilés Industrial, Real Madrid Castilla, SD Ponferradina, Unionistas de Salamanca CF y Zamora CF.

Grupo 2: AD Alcorcón, Algeciras CF, Atlético Sanluqueño CF, Antequera CF, Betis Deportivo Balompié, Club Atlético de Madrid B, CD Eldense, CD Teruel, CE Europa, CE Sabadell FC, FC Cartagena, Gimnàstic de Tarragona, Hércules CF, Juventud Torremolinos CF, Marbella FC, Real Murcia CF, SD Tarazona, Sevilla Atlético, UD Ibiza y Villarreal CF B.

Sobre el proceso de elección, la RFEF hizo llegar a las federaciones de ámbito autonómico una serie de propuestas que más tarde fueron devueltas con diferentes observaciones. A partir de aquí, la Comisión de Presidentes, reunida este 26 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, redujo en consenso las opciones para ofrecer a los clubes dos posibilidades equitativas.

Será el próximo martes cuando la localidad abulense de San Juan de la Nava acoja el acto de presentación del calendario a partir de las 20:30 horas. En un ejercicio colaborativo, de diálogo y aportación de propuestas por los diferentes actores del fútbol español, los calendarios de las principales competiciones serán conocidos por primera vez de manera simultánea el próximo 1 de julio, fecha en que serán desveladas los enfrentamientos de las siguientes categorías: Primera División, Segunda División, Primera Federación, Primera División Femenina, Primera División de Fútbol Sala y Primera División Femenina de Fútbol Sala.