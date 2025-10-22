Panaderín 2025 ya tiene cartel

El Pabellón Francisco Blanca de Cádiz acogerá el jueves 23 de octubre de 2025, a las 20:15 horas, una nueva edición del Trofeo Panaderín, torneo triangular de fútbol sala organizado por el CD Virgili Cádiz. La cita mantiene el mismo espíritu formativo y de convivencia que la edición anterior, reuniendo en la pista a tres equipos juveniles de la provincia: el CD La Unión FS de Puerto Real, el CD Ciudad de Cádiz y el propio CD Virgili Cádiz como anfitrión.

El evento busca fomentar el compañerismo y una sana competitividad entre los jóvenes jugadores, promoviendo su desarrollo personal en un entorno deportivo y educativo. La competición está inspirada en Panaderín, la mascota oficial del CD Virgili Cádiz, creada como símbolo de identidad del club y emblema del vínculo entre la entidad y su afición, especialmente entre los niños y las familias.

La figura de Panaderín conecta los orígenes del club, fundado en una panadería, con los valores que defiende el deporte: esfuerzo, trabajo en equipo y cercanía. Además, forma parte de las actividades que el CD Virgili Cádiz impulsa de cara al 50.º aniversario de su fundación.

El torneo cuenta con el patrocinio exclusivo de la Diputación de Cádiz y tiene como objetivo consolidarse como una cita anual en el calendario deportivo provincial, promoviendo el fútbol sala de base y fortaleciendo los lazos entre los clubes gaditanos.

La jornada finalizará con un tercer tiempo en el que jugadores y cuerpos técnicos compartirán un espacio de convivencia con pizzas y refrescos, reforzando los valores de amistad y compañerismo que caracterizan al torneo y al propio club.

