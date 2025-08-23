Miguel Ángel Muñoz suma tres medallas en los Juegos Mundiales de Trasplantados de Dresde

El velocista gaditano Miguel Ángel Muñoz afrontaba esta semana el reto de defender su título mundial en 100 metros lisos en los XXV Juegos Mundiales de Trasplantados, que se celebran en Dresde (Alemania) del 17 al 24 de agosto.

El atleta gaditano ya ha sumado varios éxitos en la cita internacional: Plata en 100 metros lisos, Plata en 200 metros lisos, Bronce en 400 metros lisos y quinto puesto en salto de longitud.

Campeón del Mundo en Perth

En la pasada edición, disputada en Perth (Australia), Muñoz se proclamó campeón del mundo en 100 metros lisos y logró además el subcampeonato en 200 y 400 metros.

Estos Juegos, reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), son la mayor celebración mundial de la donación de órganos y de la vida, reuniendo en esta ocasión a más de 2.500 atletas de 51 países.

Integrante de Deporte y Trasplante España, Miguel Ángel es monitor nacional de la RFEA, miembro fundador del Club Atletismo Bahía de Cádiz y el único representante de la provincia en la cita. La delegación española está formada por 12 atletas, de los cuales cinco son andaluces. Muñoz llegó a Alemania tras una excelente temporada en la que consiguió la medalla de bronce en 100 metros lisos en el Campeonato de Andalucía Máster al aire libre y el oro en los relevos 4x100.

Con el apoyo de su entrenador, Alberto Romero, y su nutricionista, Iván Calderón, afronta la competición en un gran estado de forma, con el objetivo de seguir sumando medallas y mejorar sus marcas. Más allá de lo deportivo, estos Mundiales rinden homenaje a las personas donantes y a sus familias por su generosidad, además de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos.