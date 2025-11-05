La Media Maratón Ciudad de Cádiz bate récords con 2.600 inscritos: conoce los cortes de tráfico y la recogida de dorsales

Regresa una prueba deportiva que en su primera edición dejó un gran sabor de boca y que este domingo cumplirá su segunda edición con novedades y sobre todo una expectación enorme que se ha traducido en más de 2.600 atletas inscritos, siendo una de las pruebas con mayor aceptación de la provincia de Cádiz.

Se trata de la II Media Maratón Ciudad de Cádiz Cádiz que tendrá lugar este domingo 9 de noviembre a partir de las 9 horas con salida en la Caleta y meta en la Plaza de la Catedral. La prueba mantendrá su circuito a dos vueltas por la ciudad, pero este año presenta una variación en el recorrido para mejorar la experiencia de los corredores y ofrecer nuevas perspectivas del paisaje gaditano.

Asimismo, la II Media Maratón Ciudad de Cádiz también tendrá un carácter solidario, además de deportivo, a través de la Asociación 'Yo me uno al Retto'.

El evento, organizado por Cronofinisher, la Asociación 'Yo me uno al Retto', el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial de Cádiz, contará con un amplio dispositivo de voluntarios, puntos de avituallamiento, servicios de guardarropa y zonas de animación.

El recorrido, dos vueltas por el Campo del Sur y la avenida

La salida tendrá lugar en la Avenida Campo del Sur, junto al Paseo Fernando Quiñones, y la meta estará situada en la Plaza de la Catedral, donde se vivirá el ambiente festivo de la llegada. El trazado combina tramos junto al mar con otros por el casco histórico, permitiendo disfrutar de lugares emblemáticos como el Paseo Marítimo, Puertas de Tierra, Alameda Apodaca y Plaza de España.

Las vías y recorrido por el que discurrirá la prueba y que sufrirán cortes de tráfico de forma parcial o total son: La Caleta,- Avda. Duque de Nájera - Avda. Campo del Sur – Calle Concepción Arenal - Glorieta Cornelio Balbo - Avda. Andalucía -Avda. Ana de Viya - Glorieta Ana Orantes - Paseo Marítimo Avda. Amilcar Barca -Avda. Alcalde Manuel de la Pinta - Glorieta Cornelio Balbo - Calle Concepción Arenal – Avda.Campo del Sur - Avda. Duque de Nájera- Paseo Carlos III- Alameda Hermanas Carvia Bernal - Alameda Apodaca – Plaza Argüelles - Plaza de España – Avenida Cuatro de diciembre de 1977 - Plaza de San Juan de Dios - Calle San Juan de Dios – Avda. Campo del Sur - Calle Concepción Arenal- Glorieta Cornelio Balbo - Avda. Andalucía - Avda. Ana de Viya - Glorieta Ana Orantes - Paseo Marítimo – Avda. Amilcar Barca -Avda. Alcalde Manuel de la Pinta - Glorieta Cornelio Balbo - Calle Concepción Arenal – Avda.Campo del Sur - Avda. Duque de Nájera- Paseo Carlos III- Alameda Hermanas Carvia Bernal - Alameda Apodaca – Plaza Argüelles - Plaza de España – Avenida Cuatro de diciembre de 1977 - Plaza de San Juan de Dios-Calle Pelota y Plaza de la Catedral.

Cortes de tráfico

Por estas circunstancias, la ronda de circunvalación del casco antiguo quedará abierta al tráfico únicamente en el sentido que va de la Glorieta de la Fuente de Cornelio Balbo hacia la Plaza Argüelles. El carril de la circunvalación del Casco Antiguo en sentido opuesto (Plaza Argüelles sentido Glorieta de la Fuente de Cornelio Balbo) será utilizado por los corredores por lo que quedará cortado al tráfico.

El tramo de la Avenida Principal de la ciudad comprendido entre las Puertas de Tierra y la Glorieta Ana Orantes quedará abierto al tráfico únicamente en los carriles de circulación con sentido de entrada a Cádiz (los carriles del sentido exterior de la ciudad serán utilizados por los corredores).

El carril de giro desde las Puertas de Tierra hacia la Avenida Bahía Blanca sí permanecerá abierto al tráfico, mientras que la circulación por la Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, la Avenida Amilcar Barca, Paseo Marítimo y Avenida Cuatro de Diciembre de 1977 quedará cortada al tráfico durante dicho horario.

El servicio de autobús urbano también sufrirá modificaciones por dicho motivo. Las líneas 1, 2, 3 y 7 se verán afectadas, así como los autobuses interurbanos. A partir de las 12 horas está previsto que todas las líneas afectadas tanto del servicio urbano como del servicio interurbano recuperen su servicio y recorrido normal.

Recogida de dorsales

Los dorsales para la Media Maratón Ciudad de Cádiz se pueden recoger el jueves 6 y viernes 7 de noviembre de 2025 en El Corte Inglés de Cádiz, en horario de 11:00-14:00 y 17:00-20:00 y el sábado 8 de noviembre de 2025 en el Chiringuito Tirabuzón (Playa Santa María, altura C/ Condesa Villanueva Bermeja) en horario de 11:00-18:00 horas.

No se entregarán dorsales el día de la prueba. Si el atleta no puede recogerlo presencialmente, se puede contratar el envío a través de un enlace proporcionado por la organización, aconsejándose agrupar los envíos si es posible.

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha destacado que la celebración de esta segunda edición «supone un gran salto para la ciudad como referente deportivo, y así lo reflejan las cifras de participación, registrándose todo un récord con más de 2.600 atletas. Esto supone actividad económica para la ciudad, de la que se benefician muchos sectores, además de situarnos una vez más como un referente deportivo de primer nivel».

El edil ha agradecido a los cuerpos de seguridad su implicación, ya que la celebración de la prueba supone también llevar a cabo un plan de tráfico que se ha realizado intentando perjudicar lo menos posible a la ciudadanía.